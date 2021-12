Covid 19: couvre feu nocturne et interdiction des célébrations pour le nouvel an

Le gouvernement a annoncé une série de nouvelles mesures pour la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, en vue de lutter contre la propagation du coronavirus.

Dans ce sens, le gouvernement a annoncé dans un communicqué publié ce lundi et repris par l’agence de presse MAP, la mise en place d’un couvre-feu nocturne de minuit jusqu’à 6 heures du matin à l’occasion du nouvel an.

De plus, on annonce aussi l’interdiction de toutes les festivités et célébrations ayant lien avec la célébration du nouvel an, en plus de l’interdiction des restaurants et des établissements touristiques d’organiser des fêtes et des programmes spéciaux à cette occasion.

Ces mesures concernent également la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 et l’interdiction des déplacements nocturnes le soir du réveillon de minuit à six heures du matin.

Ces décisions ont été prises sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire.