Covid-19: de nouvelles restrictions à Pékin

Suite à l’apparition de quelques cas covid, des nouvelles restrictions ont été imposées ce jeudi à Pékin.

La ville de Pékin a imposé de nouvelles restrictions après la découverte d’un petit foyer épidémique de covid-19 touchant désormais le coeur de la capitale chinoise.

La ville de Pékin a fermé un grand centre commercial et confiné jeudi plusieurs complexes résidentiels après quelques cas de Covid-19. Cette résurgence, minuscule en comparaison à la situation dans la plupart des autres pays, intervient au moment où la direction du Parti communiste tient à Pékin une importante réunion rassemblant des centaines de membres.

La Chine a largement maîtrisé l’épidémie sur son sol dès le printemps 2020, grâce à des quarantaines obligatoires, des confinements stricts, à l’isolement des cas contacts, au filtrage drastique des arrivées internationales ou encore au suivi des déplacements. La vie est largement normale dans le pays. Mais les autorités sont sur le qui-vive depuis le mois dernier pour enrayer un foyer lié, à l’origine, aux déplacements d’un groupe de touristes contaminés et qui touche de nombreuses provinces. Six nouveaux malades ont été enregistrés jeudi matin à Pékin dans les districts centraux de Chaoyang et Haidian, selon les médias locaux.

D’autre part et toujours en Chine, le marathon de Pékin, prévu le 31 octobre, a été reporté à une date indéterminée pour prévenir tout risque de transmission du Covid-19, à une centaine de jours des Jeux olympiques (JO), ont annoncé les organisateurs dimanche 24 octobre.

Pékin marquera mercredi les cent jours précédant les JO d’hiver, qui débuteront le 4 février. Les organisateurs ont admis au début du mois qu’ils étaient « confrontés à une grande pression » en raison du Covid-19.

Les autorités chinoises s’efforcent de contenir la contagion en procédant à des tests massifs sur les résidents et à des fermetures ciblées. Les autorités ont annoncé dimanche la suspension des voyages organisés entre les provinces dans cinq régions où des cas ont été détectés, dont Pékin. Certaines villes ont également suspendu les services de bus et de taxi.