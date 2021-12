Covid-19 : interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques

Sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et en renforcement des mesures préventives nécessaires visant à limiter la propagation du nouveau mutant relatif au coronavirus, le gouvernement du Maroc a indiqué, vendredi soir dans un communiqué, avoir décidé l’interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques.

A la suite des diverses décisions prises lors de cette dernière semaine à l’image de la suspension des vols à destination au Maroc ou la réduction du nombre de personnes assistant à des funérailles, le gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures en décidant de l’interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques.

Le gouvernement, de par cette occasion, réitère son appel aux citoyen(es) à adhérer fortement à « la campagne nationale de vaccination » et à poursuivre l’engagement responsable en prenant toutes les mesures de précaution, afin de préserver les acquis réalisés et contribuer au retour progressif à la vie normale dans le Royaume.

Toujours pas encore détecté au Maroc, le variant Omicron fait l’objet d’une surveillance génomique, conformément à l’application du plan national de séquençage. Déployée en avril 2020 et renforcée sous le menace du variant Delta, cette mesure n’a cessé d’être appliquée au Maroc, par un consortium de laboratoires. C’est à travers un plan national de séquençage génomique que cette veille est réalisée par un consortium de laboratoires. Elle vise la surveillance de mutations prioritaires, dont fait partie le variant Omicron. Ce dernier souligne que c’est grâce à cette opération que le variant Delta a été détecté au Maroc. « La mise en place d’un plan de surveillance génomique est l’une des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé », indique-t-il également.

Pour rappel, le plan de surveillance génomique marocain a été renforcé en janvier 2021, dans le but de surveiller l’arrivée de variants inquiétants à l’époque, dont le variant Delta.