Covid-19 : la Chine appelle ses habitants à stocker de la nourriture

Confronté à une reprise épidémique notable, le pouvoir central chinois veut éviter les fortes pénuries, comme celles qui avaient frappé le pays en 2020.

Le ministère du Commerce chinois a appelé les consommateurs à constituer des réserves de produits du quotidien en cas d’urgence, mardi 2 novembre. La Chine est confrontée à une flambée des prix des légumes, entraînée par la résurgence de l’épidémie de Covid-19 et les conditions météorologiques du mois d’octobre qui font craindre des pénuries.

À l’approche du Nouvel an lunaire, qui aura lieu début février, la célébration la plus importante de la République populaire, le gouvernement central fait généralement des efforts pour augmenter les stocks de légumes frais et de porc, note Reuters.

Cette année, la situation s’est tendue en raison des conditions météorologiques extrêmes observées durant le mois écoulé, qui ont détruit les récoltes de Shandong, la plus grande province de culture de légumes du pays, et du regain de l’épidémie de Covid-19 dans le nord du pays, qui menace de perturber les approvisionnements.

À l’approche des Jeux olympiques d’hiver à Pékin en février prochain, le pouvoir redoute une nouvelle flambée épidémique et a pris ces dernières semaines des mesures radicales à la suite de l’apparition de foyers sporadiques de Covid-19 dans le nord du pays.

Au moins 6 millions de personnes ont été confinées, notamment dans la grande ville de Lanzhou, à 1 700 km à l’ouest de Pékin. Le nombre de cas constatés reste cependant très bas par rapport aux bilans enregistrés dans le reste du monde. Seuls 71 nouveaux cas de contamination ont été annoncés mardi pour les dernières 24 heures, après 92 cas lundi, soit le décompte national le plus lourd depuis la mi-septembre.