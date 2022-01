Covid-19. La CIMR prend de nouvelles mesures pour accompagner ses adhérents

Le conseil d’administration de la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR), réuni le 22 décembre dernier, réitère son soutien aux adhérents souffrant des répercussions de la crise de la Covid-19, en mettant en place des nouvelles mesures d’aide leur permettant de régulariser leur situation de paiement.

A ce titre, les adhérents dont le chiffre d’affaires des exercices 2020 et 2021 a connu une baisse constatée de 20% ou plus par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice de l’année 2019 multiplié par 2 bénéficieront d’un taux d’intérêt spécial de 5% au titre des contributions des années 2020 et 2021 et tenant compte d’une durée d’échéancier maximale de 48 mois à partir du mois d’avril 2022.