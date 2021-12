Covid-19. La France maintient le Maroc sur sa liste orange

Omicron rebat encore les cartes du voyage. Ainsi, face à la propagation de ce nouveau variant, la France a actualisé ses listes en début de semaine. Elle classe les pays du monde en vert, orange et rouge et, depuis le 4 décembre, en rouge écarlate pour les zones les plus à risque.

En vigueur depuis le 9 juin, la classification par couleur des pays du monde dépend du niveau de circulation du virus et de la présence de variants du Covid-19. Elle va du vert, le niveau plus favorable, au rouge, le plus défavorable (la majeure partie des pays étant classée en orange). La France a ainsi maintenu le Maroc sur sa liste orange des pays dans lesquels « on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants ».

Globalement, il ressort que des pays de l’espace européen, ainsi que l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Bahreïn, le Canada, la Corée du Sud, les Émirats Arabes-Unis, Hong-Kong, le Japon, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, le Qatar, le Rwanda, le Sénégal, Taïwan, Union des Comores, l’Uruguay et Vanuatu figurent sur la liste verte des pays et territoires « dans lesquels aucune circulation active du virus n’est observée et aucun variant préoccupant n’est recensé ».

La France a placé Afghanistan, Biélorussie, Botswana, Géorgie, Île Maurice, Malawi, Moldavie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nigeria, Pakistan, Russie, Serbie, Suriname, Turquie, Ukraine, Zambie et Zimbabwe sur sa liste rouge des pays dans lesquels « une circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccupants ».

L’Afrique du Sud, Eswatini, et Lesotho sont eux sur la liste rouge « écarlate » des pays où « la circulation est particulièrement active du virus et/ou la découverte d’un variant est susceptible de présenter un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire ».

Tous les pays qui ne sont pas inclus dans les listes des pays « verts » et « rouges » dont le Royaume sont placés sur la liste orange des pays dans lesquels « on observe une circulation active du virus dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants ».

A noter que le Maroc, de son côté, a prolongé vendredi 24 décembre jusqu’à fin janvier la fermeture de ses frontières aériennes, en vigueur depuis le 29 novembre, pour lutter contre la propagation du variant Omicron de la Covid-19.