Covid-19. La pandémie prendra fin d’ici deux mois selon les autorités sanitaires danoises

Elle a indiqué que son optimisme se fonde sur les conclusions d’une étude conduite par son organisation. Un retour à une vie normale qui enchanterait plus d’un. « Je pense qu’on en a pour deux mois, et puis j’espère que l’infection commencera à se calmer et que nous retrouverons une vie normale », a-t-elle souligné. Force est de rappeler que la pandémie bat encore son plein au Danemark. Le pays a enregistré la semaine dernière, en moyenne, 20.000 cas de contamination au coronavirus de façon quotidienne.

Selon Tyra Grove Krause, le caractère relativement bénin du variant Omicron et sa diffusion rapide permet de nourrir un espoir inédit. « Omicron est là pour rester. Il va conduire à une propagation massive de l’infection au cours du mois à venir. Quand ce sera fini, nous serons en meilleure position qu’auparavant », a conclu Tyra Grove Krause.