COVID-19. Le collège et lycée Lyautey prolongent l’enseignement à distance

Avec l’évolution de la situation pandémique et la prolifération de cas positifs dans le rang des professeurs et élèves de l’établissement, l’unité de Gestion Casablanca-Mohammedia Lyautey avait annoncé la fermeture de l’établissement.

Le collège-lycée Lyautey prolonge l’enseignement distanciel jusqu’au lundi 24 janvier, en maintenant sa promesse d’un enseignement à distance performant alternant visioconférences et travail en autonomie de la part des élèves. L’établissement scolaire invite également les parents et les familles à l’appui, tant pour le soutien pédagogique que pour le suivi d’évolution de la pandémie. Pour les élèves de première et de terminale, un aménagement spécifique aura lieu pour le déroulement des examens blancs et/ou les devoirs communs en présentiel avec un renforcement des mesures sanitaires.