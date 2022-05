Covid-19. Le FMI souligne la réactivité du Maroc face à la pandémie

Selon M. Azour, le Royaume a mis en place un certain nombre d’instruments de soutien et de protection sociale, visant surtout une population de travailleurs informels assez large. «Le Maroc a surtout établi un plan de vaccination très rapide, lui permettant de vite atteindre un niveau de protection immunitaire assez élevé, ce qui a permis à l’économie de reprendre son cours», précise le responsable régional du FMI, faisant observer également que cette stratégie a permis au pays de reprendre dès 2020 ses exportations.

Le Maroc a été l’un des pays qui a réagi le plus rapidement à la crise de la Covid-19. C’est ce qu’affirme Jihad Azour, Directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale au sein du Fonds monétaire international (FMI) dans un entretien publié récemment par nos confrères du magazine français Le Point.

«On a donc constaté l’an dernier une forte reprise, qui a permis au pays de rétablir, et même de renforcer, ses équilibres de base», poursuit-il, ajoutant que dans le même temps, le Royaume a entamé un certain nombre de réflexions sur des réformes structurelles, telles que la modification du système de protection sociale ou des mesures économiques visant les entreprises publiques.

«Celles-ci vont dans la bonne direction». Et de poursuivre : «s’appuyant sur l’expérience qu’il a acquise au cours des dernières années, le Maroc a utilisé les mêmes instruments pour faire face cette année à l’effet conjugué de la crise en Ukraine et de celle de la Covid, en réalisant un meilleur ciblage de l’aide sociale». À ses yeux, le fait que le pays ait transformé son économie pour la rendre plus connectée aux valeurs mondiales lui a permis de renforcer sa capacité à absorber les chocs.

«Il faut que le Maroc poursuive ses réformes, maintienne la stabilité dans les finances publiques et continue à réduire son niveau d’endettement, qui est aujourd’hui sous contrôle», a préconisé le Directeur Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale du FMI.