COVID-19 : Le Maroc désormais dans la liste orange de la France

Le Journal officiel de la République française a publié vendredi 8 octobre un arrêté modifiant l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.

Pour rappel, dans l’arrêté du 7 juin 2021, le Maroc avait été classé dans la zone rouge, « caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie de Covid-19 ou par la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire ». L’arrêté du 8 octobre 2021 vient retirer le Maroc de cette liste (avec quatre autres pays : l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Colombie, la Tunisie).

Bonne nouvelle? Quelles sont les conditions d’entrée doéranavant?

Les nouvelles conditions de circulation pour entrer en France à partir du Maroc, ou pour quitter la France vers le Maroc, sont donc celles qui concernent les pays de la zone orange. En d’autres termes, pour entrer en France en provenance du Maroc plusieurs scénarios existent.

Tout d’abord, si vous êtes vacciné, l’entrée sur le territoire métropolitain ne fait l’objet d’aucune restriction. Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez produire un motif impérieux pour rentrer sur le territoire métropolitain. La liste indicative des motifs impérieux figure sur l’attestation d’entrée sur le territoire métropolitain.

Si vous êtes donc vacciné, il suffit de présenter un justificatif du statut vaccinal et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au Covid-19 et/ou de contact avec un cas confirmé de Covid-19.

Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez présenter à la compagnie de transport et aux autorités de contrôle à la frontière un test PCR négatif qui date de moins de 72 heures avant le départ ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures avant le départ. Les enfants de moins de douze ans sont dispensés de test.

Selon votre pays de provenance, vous serez susceptible de faire l’objet d’un dépistage à l’arrivée pour lequel il vous est demandé, afin de faciliter les démarches administratives, il est nécessaire de renseigner le formulaire disponible à l’adresse suivante : https://passager.serveureos.org.

Cependant, n’oubliez pas de vérifier les conditions de sortie du Maroc. Et, en cas de circulation dans le sens inverse (France>Maroc), n’oubliez pas de vérifier les conditions de sortie de France ainsi que les conditions d’entrée au Maroc.

Pour être donc plus précis, les pays se retrouvant dans la liste des pays orange en France incluent des pays dans lesquelles la situation est assez stable et « dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants ».

Les personnes se trouvant actuellement au Maroc peuvent donc se rendre en France si elles sont vaccinées, mais doivent fournir un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 48 heures. Toutefois, les personnes non vaccinées ne peuvent se rendre en France que pour des motifs impérieux, et, de surcroît, s’engageront néanmoins à respecter un auto-isolement de 7 jours. Il s’agit des ressortissants français au Maroc, des ressortissants de l’Union européenne au Maroc, de ceux de pays tiers titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour, des ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de long séjour, des ressortissants de pays tiers disposant d’un VLS, des professionnels de santé ou de recherche et des étudiants.