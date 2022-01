Covid-19. Le Maroc parmi les 5 pays africains ayant atteint l’objectif mondial de vaccination

Le Maroc figure parmi cinq pays africains seulement ayant atteint l’objectif des Nations unies (ONU) consistant à vacciner 10% de la population contre le coronavirus avant fin septembre dernier et 40% avant la fin de l’année 2021.



Selon le rapport de l’ONU sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale en 2022, rendu public le 13 janvier à New York, la plupart des pays en Afrique ont vacciné moins de 5% de leur population. Ce taux est bien en deçà des objectifs de vaccination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle seuls cinq pays du continent ont réalisé cet objectif, à savoir le Maroc, le Cap vert, Maurice, les Seychelles et la Tunisie.

