Covid-19. Le Maroc pourrait fermer ses frontières à l’Europe

A l’aune des derniers évènements relatifs à la situation sanitaire mondiale, une quatrième vague qui sévit en Europe et un nouveau variant découvert en Afrique du Sud, les suspensions de vols et les fermetures des frontières reprennent.

Avec une fermeture massive des frontières pour les liaisons avec l’Afrique du Sud, la suspension de vols en provenance et à destination de France et d’Afrique australe et la détection d’un cas du nouveau variant en Belgique, la fermeture des frontières à l’Europe serait en discussion au sein du gouvernement selon des sources confirmées.