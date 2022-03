Covid-19. Le ministère de la Santé annonce la fin de la vague Omicron

Lire aussi | Réouverture des frontières. Ce que vous devez savoir avant de voyager à Dubaï

« La vague Omicron a été, comme prévu, une vague rapide et courte qui a duré 11 semaines et a atteint son apogée dans la semaine du 17 au 23 janvier 2022», a indiqué le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mouad Mrabet. Concernant les autres indices, Mouad Mrabet a fait état d’une baisse de 40% du nombre de cas graves dans les services de réanimation pour s’établir à 133 nouveaux cas alors que 171 malades ont quitté ces services après l’amélioration de leur état de santé. Mouad Mrabet a réitéré l’appel du ministère de la santé et de la Protection sociale à l’ensemble des citoyens à poursuivre l’adhésion rapide et massive à la campagne nationale de vaccination en recevant les trois doses du vaccin.

