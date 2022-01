Covid-19. Le « Monulpavir » disponible dans les hôpitaux, CHU, cliniques privées et bientôt distribué dans les pharmacies

Le médicament antiviral « Monulpavir » est inscrit depuis mardi 4 janvier dans le protocole thérapeutique de prise en charge des patients atteint de la Covid-19.Dans une déclaration à la MAP, la Directrice de la Direction du Médicament et de la Pharmacie au ministère de la Santé, Bouchra Maddah, a indiqué que le remède du Laboratoire américain Merck est en mesure de réduire le risque de formes graves et d’hospitalisation de 50%, à condition qu’il soit pris pendant les cinq premiers jours après la contamination et l’apparition des premiers symptômes.

Selon la responsable, à l’instar de certains pays comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Japon, ce médicament est autorisé pour le traitement des patients atteints de Covid-19 et plusieurs autres pays l’ont commandé pour le mettre à la disposition du public. « Ce médicament nécessite une ordonnance délivrée par un médecin et il est disponible dans les hôpitaux publics, les CHU et les cliniques privées. Il sera aussi livré aux pharmacies. De même, Merck a autorisé plusieurs laboratoires à fabriquer des versions génériques pour permettre à tout le monde l’accès rapide à ce médicament », ajoute-t-elle. A noter que le Maroc a reçu, jeudi 6 décembre, un premier arrivage da la pilule de Merck, contenant 13.000 boîtes.

Bouchra Maddah qui a précisé que des échantillons de ce médicament ont été analysés par le laboratoire national de contrôle des médicaments, a souligné aussi que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a obtenu l’ensemble des documents et données, qui ont été minutieusement examinés pour vérifier que ce médicament est de bonne qualité et sans risque pour les patients, a assuré la responsable.