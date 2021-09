Maroc. Le vaccin de Pfizer-BioNTech prochainement administré aux adultes

Le vaccin produit par Pfizer-BioNTech a pour un moment été exclusivement dédié aux jeunes de moins de 18 ans. Dans le souci continuel d’améliorer la campagne de vaccination au Maroc, ce vaccin sera désormais bientôt disponible à toutes les tranches d’âge.

Dans une déclaration pour le site challenge, le Dr Saïd Afif, membre du Comité technique et scientifique de vaccination, a confirmé l’information annonçant que le vaccin produit par Pfizer-BioNTech sera prochainement administré aux adultes non encore primo-vaccinés ou vaccinés.

Ce vaccin sera donc le quatrième vaccin anti-Covid-19 administré à des adultes au Maroc, après ceux développés par les laboratoires AstraZeneca, Sinopharm et Janssen. Le Dr Saïd Afif, qui est aussi le président d’InfoVac, plateforme d’experts délivrant des informations validées sur les vaccins et la vaccination, nous a également confirmé le nouvel arrivage de 680.000 doses du vaccin développé par Pfizer/BioNTech aujourd’hui même.

Ce nouvel arrivage permettra au Maroc d’atteindre de nouveaux seuils de vaccination et d’accélérer sa campagne qui bat déjà son plein dans le pays. Pour rappel, le comité scientifique avait validé l’injection d’une 3ème dose au Maroc. Jusqu’à présent, environ 20 millions de personnes ont reçu au moins une injection, et plus de 16 millions ont reçu les deux doses.