Covid-19. Les contaminations au variant Omicron en baisse de 50 % au niveau national

Selon le Ministère de la Santé, la situation épidémiologique est passé, la semaine dernière (7-13 février), du niveau de vigilance rouge à orange, et le taux de contaminations au variant Omicron a baissé de 50 % au niveau national. « Après 5 semaines de hausse continue, le Maroc est passé à un niveau de vigilance orange caractérisé par un taux moyen de contaminations au Covid-19 durant cette période. Le Maroc semble bientôt entrer dans une phase de faible circulation du virus, avec de possibles cas graves et décès, sans pour autant atteindre le niveau zéro. La maladie continuera à se propager dans une moindre ampleur », a précisé le ministère dans le bilan bimensuel de la situation épidémique (31 janvier/14 février 2022), présenté par le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique, Mouad Mrabet.

Selon le dispositif de veille génomique du SARS-CoV2 mis en place par le ministère, la totalité des nouvelles contaminations concernent le nouveau variant du Covid-19, et le taux de positivité des tests de dépistage est passé de 14,9% à 7% la semaine dernière, ce qui représente le plus faible depuis six semaines.

De même, le taux de reproduction du virus au niveau national est de 0,8, tout en étant inférieur à 1 dans toutes les régions du Royaume, alors que les admissions en réanimation et aux soins intensifs ont diminué de 29% les deux dernières semaines.



S’agissant du nombre de décès enregistré durant cette quinzaine, Mouad Mrabet a mis en avant la baisse significative du nombre de décès (-18,6%), précisant que 188 décès ont été enregistrés au cours de la période de référence. Évoquant la campagne nationale de vaccination, il a fait part d’un taux de 67,4% pour les primo-vaccinés, 63,1% pour la deuxième dose et 14,1% pour la dose de rappel.

Lire aussi | Hausse des prix, sécheresse, inflation… le gouvernement est dans l’œil du cyclone

Le ministère a réitéré, à nouveau, son appel aux citoyens pour éviter tout relâchement, poursuivre le strict respect des mesures préventives en vigueur et adhérer massivement à la campagne de vaccination, surtout la troisième dose qui contribuera au renforcement de l’immunité pour les petits et les grands.