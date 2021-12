Covid-19. Prolongation de la suspension des vols directs de passagers en provenance et à destination du Maroc

La suspension des vols directs de passagers en provenance et à destination du Maroc, entrée en vigueur lundi 29 novembre pour deux semaines, sera prorogée à une date ultérieure, apprend-on de source proche des milieux du transport aérien.

Les autorités marocaines avaient décidé de suspendre les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de deux semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59, en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique.

Lire aussi | Maroc. Le comité scientifique ne s’est pas dit favorable à la réouverture des frontières aériennes(Démenti)

Cette suspension s’inscrit également dans le cadre des mesures prises visant à préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et protéger la santé des citoyens.

Dans un Tweet publié par la RAM, et suite à l’information communiquée par la Direction Générale de l’Aviation Civile Marocaine, les vols internationaux Royal Air Maroc de et vers le Maroc seront annulés dans les 2 sens à partir du 09 Décembre 2021 à 18:43, et ce jusqu’au 31 Décembre 2021 à 23 :59.