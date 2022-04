Covid-19. Suppression du formulaire d’entrée en Espagne pour les personnes vaccinées

Cette mesure est en vigueur depuis le 6 avril 2022. Tous les voyageurs qui ont le certificat numérique Covid de l’Union Européenne ou une équivalence n’ont plus besoin de remplir le formulaire d’entrée « Spain Travel Health (SPTH) » en Espagne par voie aérienne ou maritime, détaille www.tourmag.com dans l’une de ses récentes publications. Force est de rappeler que le pass vaccinal marocain (Sinopharm, Pfizer, Johnson & Johnson…) est reconnu dans l’Union Européenne depuis le 15 septembre 2021.

Bonne nouvelle pour les voyageurs marocains qui jetteront leur dévolu sur l’Espagne pour leurs vacances d’été. L’Espagne a en effet décidé de supprimer le formulaire d’entrée sur son territoire par voie aérienne et maritime « Spain Travel Health (SPTH) » pour les personnes vaccinées contre la Covid-19, avec l’un des vaccins reconnus dans l’espace U.E.

« Aucun document supplémentaire ne leur sera demandé, ni à l’embarquement, ni lors des contrôles sanitaires à l’arrivée », renchérit l’Office du tourisme espagnol. « Les personnes qui ne disposent pas d’un certificat numérique COVID de l’Union européenne en cours de validité ou d’un certificat équivalent qui utilisent les transports aériens ou maritimes, devront toujours remplir le formulaire de contrôle sanitaire avant le départ pour les voyages en Espagne, en tant que déclaration responsable, via le site web www.spth.gob.es ou l’application Spain Travel Health », fait également observer l’office.

Toutefois, il est important de rappeler le protocole qui est toujours en vigueur pour les voyageurs en Espagne. Ainsi, les voyageurs doivent être munis de l’un des documents suivants pour se rendre en Espagne :



– un certificat justifiant d’une vaccination complète contre la Covid-19 depuis au moins 14 jours. Il doit notamment faire mention de la date de vaccination effectuée, du vaccin administré et du pays de vaccination ;



– un certificat de test de dépistage d’infection active, avec résultat négatif, délivré dans les 24 heures (test antigénique) ou dans les 72 heures (test PCR) précédant l’arrivée sur le territoire. Il peut s’agir d’un test NAAT (test de détection ARN de la Covid-19 : RT-PCR, TMA, LAMP, NEAR…) ou d’un test antigénique inclus dans la liste de la Commission européenne. Les tests salivaires dont le prélèvement n’a pas été effectué en laboratoire, mais à domicile, n’autorisent pas le voyage, ni les « tests rapides » en pharmacie, qui ne donnent pas lieu à un résultat écrit. Le certificat doit notamment comprendre le numéro de document d’identité ou de voyage de la personne testée ;

– un certificat de rétablissement de la Covid-19, valable à partir du 11e jour après le 1er test de diagnostic positif, pour une période totale de 180 jours. Ce document doit notamment mentionner la date du premier test positif le type de test réalisé ainsi que le pays où ce certificat a été délivré ;



– le certificat Covid numérique de l’UE. Celui-ci intègre une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement de moins de six mois.



Ces documents doivent être présentés sous format numérique ou papier, rédigé en espagnol, en français, en allemand ou en anglais. Il est à rappeler aussi que les enfants âgés de moins de 12 ans n’ont pas besoin de présenter l’un des documents cités dans le paragraphe ci-dessus. Notons, par ailleurs, que le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans dans les espaces intérieurs recevant du public ou ouverts au public. Il n’est pas obligatoire en extérieur sauf pour les événements de masse et dans tous les transports publics.