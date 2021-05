Covid-19 : un hybride des variants anglais et indien découvert au Vietnam

Le Vietnam a découvert une nouvelle variante de coronavirus qui est un hybride de souches trouvées pour la première fois en Inde et au Royaume-Uni, a déclaré, hier samedi 29 mai, le ministre vietnamien de la Santé qui a averti que « le nouveau variant se transmet rapidement dans l’air, et est très dangereux ».

Un variant du Covid-19 de plus ! Le Vietnam a annoncé avoir détecté un nouveau variant du coronavirus issu du mélange des variants indien et britannique et se propageant rapidement par voie aérienne. L’annonce a été faite hier samedi 29 par son ministre de la Santé Nguyen Thanh Long, dans un communiqué. Ce dernier a déclaré que les scientifiques avaient examiné la constitution génétique du virus qui avait infecté certains patients récents et trouvé la nouvelle version du virus. « Les tests de laboratoire suggéraient qu’il pourrait se propager plus facilement que d’autres versions du virus. La nouvelle variante est très dangereuse », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle a été annoncée alors que le pays fait face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire. En effet, après avoir réussi à contenir la covid-19 pendant la majeure partie de 2020, le Vietnam est confronté depuis fin avril à une propagation plus rapide du virus qui représente plus de la moitié des 6.713 cas enregistrés par le pays, où 47 personnes sont mortes du coronavirus.

Pour rappel, les virus de la Covid-19 développent souvent de petits changements génétiques au fur et à mesure qu’ils se reproduisent, et de nouvelles variantes du coronavirus ont été observées presque depuis sa première détection en Chine fin 2019. L’OMS a répertorié quatre « variantes préoccupantes » mondiales (les deux premières trouvées dans le Royaume-Uni et l’Inde, ainsi que ceux identifiés en Afrique du Sud et au Brésil).

