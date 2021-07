Covid. La wilaya de Casa-Settat appelle à la vigilance

Devant la croissance impressionnante du nombre de nouveaux cas quotidiens, la wilaya de Casablanca-Settat appelle à la vigilance, au respect des gestes barrières, à accorder des facilités aux salariés pour se faire vacciner mais aussi encourage l’adoption du télétravail si possible.

Via un communiqué diffusé par la wilaya de Casablanca Settat ce vendredi 23 juillet 2021 suite à l’évolution inquiétante de la situation épidémiologique due particulièrement aux nouveaux variants du coronavirus, la Wilaya de la Région de Casablanca – Settat a tenu à appeler la population au maintien de la vigilance et de la mobilisation individuelle et collective face à la propagation rapide de la pandémie de Covid19.

Lire aussi |Coronavirus. Le Maroc recevra 300.000 doses du vaccin Janssen

Dans ce sens, La Wilaya encourage vivement la population éligible non encore vaccinée à se rendre massivement aux centres dédiés pour se faire vacciner étant donné que la vaccination constitue aujourd’hui le seul moyen pour se protéger individuellement et collectivement contre cette pandémie et freiner ainsi sa propagation.

La Wilaya appelle également à la mobilisation et à la responsabilité des entreprises tout en invitant les professionnels à veiller au respect des exigences sanitaires et des mesures barrières au sein de leurs unités et à accorder plus de facilités à leurs employés pour se rendre aux lieux de vaccination. A ceci s’ajoute, l’encouragement du télétravail par la Wilaya. La Wilaya appelle le secteur privé de la Région de Casablanca-Settat à privilégier le télétravail lorsque cela est possible.