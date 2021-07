Covid. Report des festivités de la Fête du Trône

Suite à un communiqué diffusé ce matin par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que, il a été décidé de reporter toutes les activités, festivités et cérémonies prévues à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de l’accession au Trône du Roi Mohammed VI.

Cette décision de report vient à la suite de la prise en considération des différentes mesures préventives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, déclaré pour lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Lire aussi |Covid. La wilaya de Casa-Settat appelle à la vigilance

Les événements reportés sont les suivants : la cérémonie de réception que préside le Roi, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civiles, la cérémonie d’allégeance à Amir Al-Mouminine, la Retraite aux flambeaux organisée par la Garde Royale, ainsi que tous les défilés et manifestations auxquels assistent un grande nombre de citoyens