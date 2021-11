Covid-19. Un nouveau variant préoccupe la scène mondiale

Alors que l’Europe fait face à une quatrième vague de grande ampleur causée par le variant Delta, un nouveau variant fait son apparition en Afrique du Sud, potentiellement résistant aux vaccins.L’Union européenne, la Grande-Bretagne et l’Inde ont notamment annoncé des contrôles plus stricts aux frontières.

De son nom scientifique « B.1.1.529 », ce nouveau variant inquiète, car il présente un nombre « extrêmement élevé » de mutations, selon les chercheurs sud-africains, déjà à l’origine de la découverte du variant Bêta. De son côté, le ministre de la Santé du pays, Joe Phaahla, estime que ce nouveau variant est sans doute à l’origine de l’augmentation « exponentielle» des nouveaux cas de covid-19 enregistrés ces dernières semaines en Afrique du Sud.

La Grande-Bretagne a suspendu les vols en provenance d’Afrique du Sud et des pays voisins et a appelé les voyageurs britanniques qui en reviennent à se mettre en quarantaine. Ursula von der Leyen, chef de la Commission européenne, a déclaré que l’Union européenne avait également l’intention de suspendre les vols en provenance de la région.

Selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire, la variante possède une protéine de pointe très différente de celle du coronavirus original sur lequel sont basés les vaccins COVID-19, ce qui suscite des craintes quant à l’efficacité des vaccins actuels, qui ont fait leurs preuves contre la variante delta, plus connue. A noter que ce nouveau variant a été détecté également à Hong Kong et au Botswana.

Grant Shapps Shapps, ministre britannique des Transports déclare: « Comme les scientifiques l’ont décrit, (il s’agit) de la variante la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour ».L’Organisation mondiale de la santé (OMS) doit tenir une réunion à Genève, où les experts discuteront des risques qu’elle présente et de la nécessité de la désigner comme variante d’intérêt ou variante préoccupante, a annoncé Christian Lindmeier, porte-parole de l’OMS, avant de poursuivre: « Près de 100 séquences de la variante ont été signalées, et les premières analyses montrent qu’elle comporte « un grand nombre de mutations » nécessitant des études plus approfondies ».

Les scientifiques sont encore en phase de recherche sur la variante, identifiée pour la première fois au début de cette semaine, mais la nouvelle a secoué les marchés financiers, les actions en Asie subissant ce vendredi leur plus forte baisse en trois mois et le pétrole plongeant de plus de 3 %. Après avoir assoupli certaines de ses restrictions de voyage au début du mois, l’Inde a émis un avis à tous les États pour qu’ils testent et examinent les voyageurs internationaux en provenance d’Afrique du Sud et d’autres pays « à risque ». Le ministère de la santé de Singapour a déclaré qu’il allait également restreindre les arrivées en provenance d’Afrique du Sud et des pays voisins par mesure de précaution.

L’Italie a imposé une interdiction d’entrée aux personnes qui ont visité un groupe d’États d’Afrique australe, dont l’Afrique du Sud, au cours des 14 derniers jours. Berlin va également déclarer l’Afrique du Sud comme zone de variante du virus après la détection de la nouvelle variante dans ce pays.