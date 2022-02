Créances CNSS. Prolongation des délais pour le bénéfice des remises des majorations

Bonne nouvelle pour les entreprises impactées par la crise sanitaire et qui n’ont pas encore honoré leurs obligations financières vis-à-vis de la CNSS. Les délais pour le bénéfice des remises gracieuses relatives aux créances dues au titre des périodes Juin 2020 et antérieures et 2016 et antérieures ont été prolongés jusqu’au 31 décembre prochain. Les détails.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a prolongé les délais pour le bénéfice des remises gracieuses des majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement relatifs aux créances qui lui sont dues, et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. Cette prolongation concerne les créances dues au titre des périodes juin 2020 et antérieures et 2016 et antérieures, indique un communiqué de la CNSS. Cette dernière explique que cette mesure vient en application des décisions du Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale tenu le 5 janvier 2022 et celle de la ministre de l’Économie et des Finances qui date du 11 février 2022.