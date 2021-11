CRI/CRT. Radisson Blu accueille un atelier ouvert pour soutenir le tourisme à Al Hoceima

L’espace Radisson Blu Al Hoceima a accueilli les acteurs du secteur touristique à Al Hoceima avec la présence de professionnels, propriétaires d’agences de voyages et des responsables du CRI et du CRT. Sur 3 jours, les opérateurs vont mener une discussion dans le cadre d’un atelier ouvert, sur les leviers et les moyens à mettre en place pour soutenir le tourisme dans la région.

Le Radisson Blu est un acteur majeur dans le développement touristique de la zone, qui à travers son offre a pu augmenter la capacité d’hébergement de 1400 lits, sur une capacité d’hébergement globale de la ville de 3500 lits répartis sur 35 hôtels. L’offre touristique d’Al Hoceima est aussi renforcée par une liaison aérienne nationale ( Casablanca-Al Hoceima via Tétouan) et une nouvelle ligne au départ de Tanger. La saison estivale ayant confirmé la position de la région comme une attraction et un produit touristique important après avoir attiré des milliers de clients nationaux et internationaux pendant la période juillet-août 2021.

» La ville est prête à accueillir un bon flux touristique, en s’appuyant sur son patrimoine historique et naturel. La région dispose de 15 plages, un quartier industriel et une ville sportive intégrée. Des projets de développements au coût global de 27 millions de dirhams et qui ont pu assurer le développement socio-économique de la région, en garantissant des opportunités d’emploi et en soutenant l’activité touristique », déclare Abdelali Rahmani, Délégué du Ministère du tourisme.

Au programme : Conférences, festivals et rendez-vous d’affaires pour assurer la promotion de la ville en tant que destination Leisure et MICE également. Azzedine Skalli, président de l’Association des Agences de Voyages a ajouté que » La région mérite amplement qu’on y oriente nos efforts, et que l’association s’investit pour mobiliser les moyens nécessaires et soutenir le développement de la région en vue de devenir une attraction touristique mondiale ».