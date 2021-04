CRI : plus de 20.000 nouvelles entreprises créées en 2020

Le bilan des Centres régionaux d’investissements (CRI) montre qu’ils ont contribué à la création de 20.466 nouvelles entreprises en 2020, qui marque la première année post-réforme de cette institution.



Selon le département du Chef du gouvernement, ces centres ont notamment fournis des services d’accompagnement et de soutien à 18.111 petites, moyennes et très petites entreprises, actives ou en cours de création en 2020. On apprend aussi que les CRI ont accompagné plus de 4.000 investisseurs dans les étapes d’étude et de conception du projet et de constitution et dépôt des dossiers d’investissement. De même, les indicateurs révèlent que le délai moyen pour l’étude des dossiers d’investissement finalisés et la prise de décision à leur égard par la CRUI, ne dépasse pas 20 jours, et près de 60% des dossiers ont été approuvés.

Notons que la 4è réunion de la commission interministérielle de pilotage de la réforme des CRI, tenue le 29 avril 21, a été consacrée à l’examen du bilan du plan d’action annuel des CRI au titre de l’année 2020 et des indicateurs d’évaluation de leur performance, conformément aux dispositions de la loi n° 47-18 portant réforme des CRI et création des Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), outre l’examen des recours déposés par les investisseurs concernant les décisions des CRUI. On apprend également que ces CRUI ont, entre autres, approuvé 1.499 projets d’investissement au cours de cette période, pour une enveloppe totale estimée à 151 milliards de DH et avec environ 153.000 emplois qui devraient être créés.

Après avoir détaillé le bilan des CRI une année après la mise en oeuvre de la réforme institutionnelle de ces structures, les membres de la commission ont aussi pris connaissance d’un certain nombre de propositions pratiques pour améliorer et évaluer la performance des CRI.