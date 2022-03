Crise en Ukraine : Le Maroc s’engage à rapatrier les étudiants mauritaniens

Le Maroc s’est engagé à rapatrier les étudiants mauritaniens avec les siens bloqués en Ukraine. C’est ce que revèle un communique du ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur, selon lequel, le ministre Ismail Ould Cheikh Ahmed a obtenu ces assurances, au cours d’un appel téléphonique, de son homologue marocain Nasser Bourita.

L’AMI a rappelé que le programme de Royal Air Maroc est limité aux vols en provenance des pays voisins de l’Ukraine en raison de la fermeture de l’espace aérien ukrainien. Dans ce sens, dimanche, Royal Air Maroc avait annoncé un programme de vols pour rapatrier les Marocains d’Ukraine. La compagnie nationale marocaine a déclaré qu’elle proposerait des vols depuis les pays voisins de l’Ukraine pour aider les Marocains bloqués qui se trouvaient en Ukraine dans le cadre de la crise entre Kiev et Moscou. Les vols de Royal Air Maroc commenceront leurs opérations ,demain, le 2 mars.

Trois voyages auront lieu le mercredi, reliant Casablanca à Bucarest en Roumanie, Budapest en Hongrie et Varsovie, la capitale de la Pologne. Les vols spéciaux de Royal Air Maroc sont exclusivement destinés aux ressortissants marocains en Ukraine et à leurs familles qui passent par les points de passage en Roumanie, en Hongrie et en Pologne. À la demande du gouvernement marocain, Royal Air Maroc ne facturera que 75 dollars aux Marocains pour le voyage. La semaine dernière, le gouvernement a appelé tous les Marocains souhaitant rentrer au Maroc à se rendre aux points de passage de l’Ukraine avec la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. L’ambassade a fourni une liste de numéros de téléphone que les Marocains d’Ukraine peuvent contacter pour obtenir des instructions spécifiques.

La liste des numéros est la suivante 0 48 538 224 200, 00 36 702 725 123, ou 00 36 1 391 4310.