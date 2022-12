Cristiano Ronaldo côtoie Al Nassr après le Mondial 2022

Cristiano Ronaldo évoluera à Al Nassr à partir du 1er janvier. Le contrat qui unit le footballeur portugais à l’équipe saoudienne durera deux saisons et demie, a annoncé Marca.

L’attaquant a mis fin à sa relation avec Manchester United deux jours avant de commencer sa participation à la Coupe du monde au Qatar, et devient ainsi libre de négocier avec n’importe quelle équipe et c’est Al Nassr qui parvient à intéresser la star portugaise étant celui qui a montré le plus d’intérêt dès le début.