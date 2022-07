Crowdfunding. 171 projets marocains financés en 2 ans via 13 plateformes

171 projets marocains ont été financés sur la période 2019-2021 via 13 plateformes marocaines, françaises, américaines et du Moyen-Orient de financement collaboratif. Le total des fonds levés a atteint 3,7 millions de DH sur la même période. C’est ce qui ressort des résultats du baromètre du Crowdfunding marocain, publié par Happy Smala, en partenariat avec l’ESSEC Afrique et l’In-LAB Africa.

Happy smala, en partenariat avec l’ESSEC Afrique et l’In-LAB Africa, vient de publie un nouveau baromètre du Crowdfunding marocain sur la période 2019 – 2021. Ce document, le baromètre de référence sur les financements collaboratifs marocains, était l’objet d’une mission de recherche des étudiants de l’ESSEC Afrique encadrée par les experts de happy smala. Il donne un état des lieux de ce mode de financement utilisé par les associations, les startups et les entreprises marocaines. Il montre toute la vitalité, la diversité et le dynamisme du crowdfunding qui est en croissance continue.