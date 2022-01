Crypto. Le Maroc en voie d’encadrer les transactions de monnaies virtuelles

Lundi 10 janvier, Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances a été interpellée suite aux dernières données en date montrant un usage important de crypto-monnaies par les Marocains et ce malgré l’interdiction en vigueur.

La Ministre n’a pas manqué de rappeler la position du Maroc face aux crypto-monnaies depuis 2017, et que le pays suit les recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI) dont il fait partie et qui n’encourage pas l’usage des crypto-monnaies. Lors des questions orales à la Chambre des représentants, la ministre a aussi évoqué les opportunités de la mise en place d’un cadre juridique pour réglementer l’usage de ces monnaies virtuelles. Ce qui se fera sous forme d’une réflexion commune entre les services du Ministère de l’Economie et des Finances et de Bank Al Maghrib en collaboration avec des partenaires internationaux. En ce qui concerne les éléments de réponse cherchées par le public quant aux raisons derrière l’interdiction d’usage de ces monnaies, la ministre a affirmé que les parties concernées sont encore entrain d’étudier la question.