Cryptomonnaies. Le marché encaisse une perte de 1000 milliards de Dollars après le crash du Bitcoin

Le bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies , s’est effondré à son plus bas niveau samedi et l’effondrement a engendré une perte de plus de 1 000 milliards de dollars sur la valeur du marché cryptographique mondial.

Le bitcoin oscillait autour de 35 000 dollars, il est le plus grand actif numérique en termes de valeur marchande et vient d’encaisser une dépréciation de plus de 40 % depuis qu’il a atteint son sommet en novembre 2021 avec une évaluation à 69 000 Dollars. Le crach est survenu alors que la Réserve fédérale américaine avait évoqué la possibilité de relever les taux d’intérêt dès le mois de mars et de retirer les mesures de relance du marché.