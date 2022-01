Cryptomonnaies. Le Maroc 24ème utilisateur mondial malgré les interdictions

Il est estimé qu’environ 0,9 million de personnes, soit 2,4 % de la population totale marocaine possèdent actuellement des crypto-monnaies, selon un rapport publié par Triple A, une plateforme de recherche en cryptomonnaies.

Malgré l’interdiction formelle par l’Office des Changes de l’usage des cryptomonnaies depuis 2017, les marocains dérogent à la règle. Le Maroc a enregistré un volume d’échange de bitcoins de 6 millions de dollars US, le plus élevé d’Afrique du Nord. Le pays se place en 4ème position sur le continent africain, derrière le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Kenya. Les Marocains sont ouverts aux échanges de crypto-monnaies, les volumes d’échange de bitcoins en peer to peer augmentant régulièrement au fil des ans pour atteindre un record de 2,18 millions de dirhams marocains en 2020.