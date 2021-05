CSMD : le rapport général présenté à S.M. le Roi [Document]

Voilà, le « bébé » tant attendu vient de naître. Les marocains pourront dorénavant disposer d’une « boussole », c’est-à-dire une vision collectivement construite et partagée.

En fait, déjà des chantiers stratégiques ont été entamés au cours des 20 dernières années et ont permis de réaliser de grandes infrastructures comme préalable indispensable aux mutations économiques fondamentales. Néanmoins, comme l’a déclaré le Souverain, en 2019, les résultats atteints ont faiblement impacté positivement le niveau de vie de la majorité de la population, en particulier les catégories sociales vivant dans la précarité.Le principal défi est donc de concilier croissance économique et justice sociale, autrement dit rendre inclusive la croissance économique. Pour cela, une Commission spéciale a été créée par le Souverain, chargée de Lui proposer un nouveau modèle de développement. La Commission mise en place, composée de 35 membres et présidée par Chakib Benmoussa, a immédiatement entamé ses travaux sur la base d’une approche inclusive et participative. Partis politiques, syndicats, associations, institutions, experts nationaux et internationaux(…), ont été impliqués dans le processus de réflexion.

Aujourd’hui, presque 18 mois après la création de la Commission, le rapport sur le nouveau modèle de développement a été présenté au Souverain. Le Maroc doit être très fier de ce résultat. Le « nouveau-né », fruit d’une concertation collective, devra permettre aux acteurs politiques, économiques et sociaux, de disposer d’un référentiel commun pour construire ensemble un nouveau Maroc, le Maroc de demain, économiquement dynamique et socialement solidaire.