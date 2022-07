Culture des fruits rouges. L’Espagne va-t-elle laisser quartier libre au Maroc ?

Alors que la culture des fruits rouges continue à prendre son envol au Maroc, une nouvelle donne venant de notre voisin du nord et principal concurrent en la matière pourrait bien s’avérer un coup de pouce providentiel.

Depuis quelques semaines, l’association ibérique Freshuelva vient d’annoncer récemment, que de « nombreux producteurs de fruits rouges de la province de Huelva envisagent d’abandonner leurs cultures et de cesser de planter la saison prochaine ». Raison de ce revirement radical potentiel : le refus du Ministère espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation d’égaliser les conditions sanitaires des cultures de baies en Europe et d’autoriser l’utilisation des produits phytosanitaires nécessaires à la désinfection des sols qui sont appliqués dans d’autres pays comme le Portugal, l’Italie et la Grèce. ». Une situation que les 750 producteurs de baies de la province de Huelva (qui concentre à elle seule 11.000 hectares de la production de fruits rouges de l’Espagne, soit plus de 90% des surfaces totales plantées) estiment fortement préjudiciable, car elle les prive de l’utilisation de formulations efficaces, essentielles pour lutter contre les parasites dans les sols utilisés pour les cultures de baies, comme cela a été la norme lors des saisons précédentes et comme c’est le cas dans d’autres pays de l’Union Européenne !