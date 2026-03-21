Cybersécurité: A nouvelles menaces, nouvelles stratégies

Face à l’explosion des cyberattaques, le royaume qui a mis en place une nouvelle stratégie de cybersécurité, compte mettre cette expertise au service des Etats et institutions africaines qui tentent tant bien que mal de préserver leur souveraineté numérique. Pour monter au créneau sur ce sujet qui trône au sommet des priorités, le GITEX AFRICA Morocco mettra ainsi l’accent sur la formation, la communication et la coopération internationale.

Dans tout évènement d’envergure internationale, il y a ce qu’on appelle le clou du spectacle et le clou du spectacle du GITEX AFRICA Morocco qui se tiendra à Marrakech du 7 au 9 avril 2026, c’est bien la cyber sécurité. Le «STAR Summit » prévu a pour objectif avoué de permettre aux entreprises, aux industries et aux économies numériques émergentes du continent africain de renforcer la protection de leurs infrastructures critiques face à l’évolution des cyber-menaces, notamment les nouvelles menaces qui ont explosé avec l’essor de l’intelligence artificielle.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée sous l’autorité du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Royaume en partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) du Maroc, cet événement bénéficie de l’appui de l’Agence de Développement du Digital (ADD) et par KAOUN International, organisateur mondial des événements GITEX.

Lire aussi I La 5G démarre en force au Maroc !

Le royaume a bien géré la série de cyberattaques qui a frappé le pays entre avril et juin 2025, mais les attaques qui ont ciblé la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et les deux autres, le cadastre marocain (Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, ANCFCC) ainsi que le ministère de la Justice ont poussé les autorités à renforcer au pas de course son arsenal numérique.

Et c’est bien dans une perspective de renforcement de la sécurité numérique que ce rendez-vous réunira l’ensemble de l’écosystème africain de la cybersécurité, afin de mener un dialogue stratégique sur la défense

numérique.

Au front, la DGSSI dont le patron, le Général de Brigade Abdellah Boutrig, a tracé les grandes lignes de cette offensive : «Nous constatons aujourd’hui, à l’échelle du continent africain, l’émergence d’un paysage de menaces de plus en plus industrialisé. Les cyberattaques se multiplient et atteignent une ampleur inédite ; les pertes financières se chiffrent en milliards, et les formes de fraude organisée facilitées par les technologies numériques prennent une dimension jamais observée auparavant.»

Ajoutant que Le rythme sans précédent de la transformation numérique à l’échelle mondiale a, de manière certes involontaire, placé la cyber sécurité au cœur de l’un des défis les plus profonds auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée. Cette évolution oblige désormais les nations à anticiper et à agir avec lucidité afin de protéger leurs économies, leurs institutions, leurs industries ainsi que leurs citoyens.»

Lire aussi | PME Tech à l’honneur au GITEX Africa: le pari stratégique de l’APEBI

C’est dans la perspective de mettre à disposition des Etats et des institutions notamment africaines, des outils et une démarche efficace dans la lutte contre ces dérives numériques que se situe la collaboration entre la DGSSI et le GITEX AFRICA Morocco , l’essentiel étant d’avoir la maîtrise opérationnelle pour faire face à d’éventuelles menaces cybernétiques.

Trixie LohMirmand, CEO de KAOUN International.

Ce qui fait dire à Trixie LohMirmand, CEO de KAOUN International, qu’ «En partenariat avec la DGSSI du Maroc, le STAR Summit reflète notre ambition commune de libérer pleinement le potentiel numérique du continent africain, d’accélérer un progrès sûr et responsable et de permettre aux gouvernements, aux entreprises ainsi qu’aux innovateurs d’évoluer avec confiance dans un environnement de menaces de plus en plus façonné par l’intelligence artificielle.»

Sur cette question, il faut dire que le royaume a pris les devants dès que les menaces ont commencé à se concrétiser Ce fut d’abord une meilleure coordination au niveau institutionnel, où le ministère délégué à l’Administration de la défense nationale (ADN), dont relève la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), dirigée depuis septembre 2025 par un Directeur nommé par le Roi, le Général de brigade Abdellah Boutrig s’implique totalement dans les sujets de cybersécurité.

Lire aussi | Maroc Digital 2030: lancement du dispositif de soutien aux fonds startups

A côté de cela, de nombreux opérateurs privés se sont engouffrés dans un secteur aux opportunités réelles. Avec plus ou moins de bonheur, une kyrielle d’opérateurs tels que la holding H Capital, le leader de la cybersécurité au Maroc, Ineos Cyberdéfense (ex-Cyberforce), ou encore Dataprotect. Sans oublier l’arrivée récente de poids lourds mondiaux de la sécurité informatique, comme Thales ou encore l’indien Tata Consultancy Services (TSC).

Affaires obligent, d’ores et déjà les stars de la sécurité numérique tels que Kaspersky, Palo Alto Networks, Fortinet, Forcepoint, Starlink et CyberKnight Technologies ont réservé leur stand au GITEX AFRICA Morocco 2026.