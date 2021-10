Dacia Duster. Plus affûté pour mieux briller

Commercialisé depuis 2010 au Maroc, le Dacia Duster a véritablement tiré son épingle du jeu s’imposant très rapidement comme le fer de lance des SUV compacts. En atteste son volume de vente qui, depuis son lancement, a atteint la barre des 73 000 exemplaires dans le Royaume. Une véritable saga qui n’est pas près de s’arrêter d’autant qu’une nouvelle mouture de l’engin, beaucoup plus affûtée en comparaison de son prédécesseur, devrait séduire un peu plus les aficionados du genre. Sa commercialisation a déjà débuté.

Et pour conserver son aura, quoi de mieux qu’une belle cure de jouvence, ce que s’est vu alloué le Duster de deuxième génération. Lancé en 2017, il a reçu courant 2021 quelques ajustements à l’instar des feux avant et arrière de type LED qui s’inspirent de la signature lumineuse des nouvelles Sandero, ou bien de la calandre légèrement redessinée.

L’habitacle n’a pas été oublié, disposant notamment d’une nouvelle sellerie, de nouveaux appuie-têtes et d’une console centrale haute à laquelle est adjoint un accoudoir coulissant cachant un rangement de 1,1 litre et intégrant deux prises USB pour les passagers arrière. Bien vu !

Pour ce qui est du volet connectivité, on note la présence de deux systèmes multimédia intuitifs à savoir le Media Display et Media Nav. De quoi disposer, entre autres, du Bluetooth, de deux ports USB… Par ailleurs, les commandes au volant permettent d’activer la reconnaissance vocale et ainsi de commander par sa voix les assistants smartphone.

Faut-il préciser que le système média s’enrichit également de la navigation embarquée. Et pour celles et ceux qui souhaitent quitter le bitume du réseau routier, la déclinaison 4X4 de l’engin dispose d’un système baptisé 4×4 Monitor ; de quoi disposer de précieuses informations s’agissant par exemple exemple de l’inclinaison latérale, de l’angle de tangage, d’une boussole, d’un altimètre… ce qui permet d’optimiser de façon sécurisée sa conduite en condition de roulage difficile.

Faut-il souligner que le Duster se sent à l’aise, quel que soit le revêtement qu’il arpente, ce qui atteste, à qui en douterait, de sa polyvalence d’utilisation au quotidien. Rappelons que c’est justement au volant d’un Duster que l’équipage marocain, Hajar Elbied et Malika Ajaha, a remporté de fort belle manière la dernière édition du Rallye Aicha des Gazelles. Une sacrée prouesse !

Mécaniquement, ce Duster phase II se réapproprie les motorisations qui ont contribué à son succès dans le Royaume, dont le 1,5 litre dCi de 85 ch (version 4X2) animé par une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. A moins d’opter pour le 1,5 litre dCi de 110 ch épaulé, au choix, par une boîte de vitesses manuelle (version 4X4) ou automatique EDC à 6 rapports (version 4X2).

Un engin, qui du reste, se veut fort bien loti en matière d’équipement de confort et de sécurité puisqu’il intègre selon les finitions (3 au total) l’allumage automatique des feux, le régulateur limiteur de vitesse, la climatisation automatique à affichage numérique, la carte mains libres… Reste sa grille tarifaire qui demeure toujours très attractive avec un ticket d’entrée de 175 000 DH, la version la plus huppée se négociant à 221 000 DH.