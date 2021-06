Aperçu en début d’année sur le concept-car Bigster dans le cadre de la conférence Renaulution orchestrée par Luca de Meo, patron de Renault, le nouveau logo de Dacia vient d’être officiellement lancé.

Outre ce logo, la nouvelle identité visuelle de la marque va se déployer à travers différents canaux de communication, notamment les sites de la marque, la publicité, les brochures… Volontairement minimaliste, le dessin des lettres représente la réunion du D et du C, comme deux pièces qui se connectent et qui s’assemblent pour former le maillon d’une chaine, symbole de solidité et de lien, précise le constructeur.

Un emblème qui permettra d’identifier facilement la marque même à distance, dixit Dacia. Toujours est-il que les points de vente de la marque basculeront progressivement sur cette nouvelle identité visuelle dès début 2022. Quant aux véhicules, ils adopteront le logo au deuxième semestre 2022.

