Dakar abrite la 17ème Foire Commerciale des Pays Membres de l’OCI

La Foire Commerciale de l’OCI, le plus grand événement commercial de l’Organisation de la Coopération Islamique, devra permettre aux exposants des 57 pays membres d’échanger sur les voies et moyens d’accroitre les échanges commerciaux. Pour le pays hôte, le Sénégal, la Foire constitue une rencontre importante pour exposer son savoir-faire, ses produits, ses services et inviter à explorer les perspectives de développement commercial à l’échelle de l’OCI.

Lire aussi | SIEL. Clôture de la 27ème édition avec plus de 200.000 visiteurs

Plus de 10 000 visiteurs professionnels sont attendus sur une superficie de 20 000 m2 dont plus de 8 000 m2 dédiés à l’exposition. Parallèlement à la Foire, le CIDC et ses Partenaires, autres institutions de l’OCI et de la BID, organisent les activités suivantes :

− Le Forum d’investissement OCI-Sénégal avec des room deals.

− Le Forum des Agences de Promotion des Investissements des Etats membres de l’OCI.

− Un Séminaire sur l’économie du savoir.

− Un Séminaire sur la certification des produits HALAL alimentaires pour les pays africains.

La Foire Commerciale de l’OCI et les événements annexes sont destinés à promouvoir le commerce entre les pays membres de l’OCI et à faciliter les échanges et les partenariats entre opérateurs privés.