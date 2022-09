Dakhla. 5200 ha irrigués par dessalement de l’eau de mer à attribuer aux jeunes et aux investisseurs privés

Pour atteindre cet objectif, l’ADA vient ainsi de lancer un appel d’offres de PPP autour de ces terres agricoles du domaine privé de l’Etat dans cette région du Sud du Royaume. En détails, ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des Provinces du Sud, consiste en la création de ce futur périmètre qui sera irrigué dans le cadre du grand projet intégré de dessalement de l’eau de mer exploitant l’énergie éolienne, dans la province d’Oued Ed-Dahab et plus précisément au niveau de la commune de Bir Anzarane.

Cette nouvelle usine qui sera alimentée à l’énergie éolienne sera d’ailleurs construite dans la région par Dakhla Water & Energy Company (Dawec), une joint-venture entre International Power, la filiale du groupe français Engie et Nareva. Selon le Département de l’Agriculture, l’essentiel de l’eau traitée par la station de dessalement de Dakhla, soit 30 millions de m3 par an sera destinée à l’irrigation des terres agricoles. L’autre partie de la production, soit 7 millions de m3 par an, sera dédiée à l’approvisionnement en eau potable de la ville de Dakhla. L’investissement total s’élève à 2 milliards de DH dont 1,53 milliards de DH de contribution publique et 470 millions de DH de contribution d’un partenaire privé.

Il faut dire que cet appel d’offres permettra la mise en valeur d’un nouveau périmètre irrigué à travers l’attribution de terrains, relevant du domaine privé de l’Etat, à des jeunes marocains de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab et aux investisseurs privés dans le cadre de l’opération du Partenariat Public-Privé, à travers la location longue durée allant de 25 à 40 ans selon la nature des projets. Globalement, 219 projets seront développés sur le futur périmètre irrigué de 5.200 ha. Il s’agit de 100 petits projets de 5 à 10 hectares destinés aux jeunes de la région, 78 moyens projets de 10 à 40 hectares, 34 grands projets de 40 à 147 hectares et sept projets d’agrégation supérieurs à 147 hectares.

Selon le ministère de l’agriculture, ce projet d’envergure permettra de créer une forte dynamique économique dans la région de Dakhla Oued Ed-Dahab à travers la mobilisation d’un investissement privé pour la mise en valeur de ce périmètre estimé à 2,5 milliards de DH qui génèrera une production de plus de 415.000 tonnes de primeurs et créera une valeur ajoutée annuelle de plus de 1 milliard de DH et plus de 10.000 emplois permanents.