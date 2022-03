Dakhla accueille le forum d’investissement Maroc-Etats-Unis

La ville marocaine de Dakhla accueille le Forum d’investissement maroco-américain les 8 et 9 mars dans le but de renforcer les liens économiques entre le Maroc et les États-Unis. L’événement sera également l’occasion de présenter le potentiel et les atouts des investissements dans la région. Le forum vise à développer de nouveaux investissements directs américains dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, des mines et des énergies renouvelables, selon un communiqué des organisateurs.

Une vingtaine d’hommes d’affaires dans les secteurs de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de la finance et des technologies médicales participent au forum. L’événement marquera des panels sectoriels par des professionnels des secteurs public et semi-public pour souligner le climat d’affaires prospère de la région et son potentiel de développement dans le cadre de la stratégie d’investissement du Maroc. Les panels aborderont également le commerce et l’industrie, le tourisme et l’artisanat, le port atlantique et la logistique, l’agriculture et la pêche, et les énergies renouvelables, selon les organisateurs.

La visite de la délégation américaine reflète la position du pays sur l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud du Sahara. En effet, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur la région en décembre 2020, et l’administration Biden a signalé son engagement à faire respecter cette décision. Le mois dernier, une délégation de l’ambassade des États-Unis à Rabat s’est rendue à Laayoune et à Dakhla pour inspecter les programmes parrainés par les États-Unis dans la région. La délégation avait tenu des réunions avec les bénéficiaires de projets de développement économique soutenus par les États-Unis, notamment les plateformes numériques DakhlaConnect et LaayouneConnect, deux pôles chargés d’attirer les investissements locaux et internationaux dans la région.