Nouvelle distinction pour Dakhla Attitude

Le Resort s’est vu remettre un prix lors d’une cérémonie organisée vendredi par le média online spécialisé « Tourisma Post » et la Confédération nationale du tourisme (CNT).

Lors de cette cérémonie réalisée en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), la ville de Dakhla a été consacrée « Région de Rêve 2021 ». Les opérateurs publics et privés du tourisme ont fait honneur à une destination hors du commun qui est la perle du Sud. Suite à un sondage mené l’été dernier par la CNT et Tourisma Post, Dakhla avait remporté les suffrages et a été sacrée « Destination de Rêve 2021 », note l’organisateur, précisant que l’engouement pour cette destination ne cesse d’augmenter.

Les opérateurs du tourisme réunis au sein de la CNT et accompagnés de tout le staff dirigeant de l’ONMT se sont rendu à Dakhla pour remettre leurs trophées aux responsables de la ville et aux professionnels du tourisme de la région les plus méritants. « Il était important pour l’ONMT d’accompagner cet évènement qui célèbre une destination hors du commun et qui est en phase avec la stratégie de l’Office qui a à cœur de positionner la destination sur l’échiquier international comme destination balnéaire de premier plan », a souligné Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT. À cette occasion, huit trophées ont été remis aux autorités de Dakhla et aux opérateurs du tourisme, notamment au wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et à Driss et Othmane Senoussi du groupe Dakhla Attitude, en tant que « Meilleurs opérateurs de la région ».

A noter que c’est la première fois qu’une délégation d’opérateurs publics et privés du tourisme se déplace à Dakhla, ce qui constitue un gage que la destination est sur les startings-blocs pour devenir très vite une destination balnéaire à part entière.

