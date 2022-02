Dakhla-El Guerguarat Grand Prix Omar Bekkari. Un final en apothéose

Après le Grand Prix Omar Bekkari, une épreuve de régularité automobile se déroulant sur un circuit d’environ 2 km au cœur de la ville de Dakhla et qui a vu la victoire de Salim Bekkari sur sa Porsche 911 Targa, l’ensemble des participants ont pris part ce samedi 5 février à la 2 ème étape du Dakhla-El Guerguarat Grand Prix Omar Bekkari.

La deuxième édition du Dakhla-El Guerguarat Grand Prix Omar Bekkari a tenu toutes ses promesses. Pour la deuxième étape qui s’est déroulé le 5 février courant, l’ensemble des participants ont effectué au départ de Dakhla un long périple routier en direction de Guerguarat associant, passion de l’automobile, fierté nationale et valeurs patriotiques.

Objectif pour l’ensemble des véhicules engagés : rallier Dakhla à la localité frontalière d’El Guerguarat. C’est sous le coup de 7h00 du matin que les participants ont fait rugir le moteur de leurs belles anciennes afin de se lancer à l’assaut du réseau routier de la région, soit environ 750 km (aller-retour). Des voitures d’une valeur inestimable comprenant quelques modèles parmi les plus emblématiques qui ont contribué depuis ces 70 dernières années à forger l’histoire de l’automobile mondiale, mais aussi marocaine.

Après plusieurs heures de route, la caravane a atteint El Guergarat, point d’orgue de cette première demi-journée d’étape. Un sentiment de fierté et de patriotisme a ainsi gagné tous les participants qui se sont dirigés vers le poste-frontière. Ils y sont restés de façon symbolique, commémorant la marocanité du Sahara, entonnant l’hymne national et portant haut et fort les couleurs du drapeau national.

Pour autant, le volet sportif n’en a pas été oublié, puisque ce périple routier a consisté aussi en une épreuve de régularité avec une vitesse imposée de l’ordre de 80 km/h, que chaque concurrent devait respecter sur une distance de 20 km. A ce petit jeu, Jaouad Berrada et son fils Ismail se sont adjugé la 1ère marche du podium au volant d’une Porsche 930, suivis de Zouhir Bennani avec sa Mercedes SL 560, tandis que la 3ème marche du podium est revenue à Kenza Bekkari et Meryem Bekkari, au volant de leur Mazda MX-5.

Une deuxième édition du GP qui s’est déroulé sans anicroche dans un cadre somptueux pour le plus grand bonheur des participants et des organisateurs, ces derniers ayant profité pour remercier vivement les autorités locales qui, elles aussi, ont grandement contribué au succès de cette belle manifestation.