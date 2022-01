Dakhla-El Guerguerat Grand Prix Omar Bekkari. Le départ de la 2ème édition de ce rallye historique automobile s’effectuera le 4 février prochain

Fort du succès de la première édition qui s’était déroulée du 28 au 31 janvier 2021 et qui avait célébré la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur son Sahara, la FMVA entend de nouveau commémorer à travers cette deuxième édition la marocanité du Sahara en associant passion de l’automobile, fierté nationale et valeurs patriotiques. Cet événement accueillera une cinquantaine de véhicules de collection d’exception. Lors de la première étape du «Rallye historique Dakhla-El Guerguerat Grand Prix Omar Bekkari» prévue le vendredi 4 février, les équipages effectueront une parade automobile dans les rues de la ville de Dakhla et iront à la rencontre de population.

Lire aussi | Chery innove en matière de technologie hybride

Ils prendront part dès 10 heures et demie aux essais libres du «Rallye historique Dakhla-El Guerguerat Grand Prix Omar Bekkari», une épreuve de régularité qui se déroulera sur un circuit urbain et dont le départ sera donné à 14 heures. La remise des prix de cette épreuve s’effectuera le même jour à 21 heures au cours d’une cérémonie officielle et en présence d’éminentes personnalités de la région.

La première édition du rallye automobile historique Dakhla-El Guerguerat Grand Prix Omar Bekkari avait rencontré début 2021 un très grand succès populaire. La deuxième édition se déroulera du 4 au 5 février 2022.

La deuxième étape de ce rallye, qui débutera le samedi 5 février à 7 heures, consistera en une preuve de régularité routière. En effet, les participants au volant de leurs véhicules anciens devront au départ de Dakhla rallier la ville frontière de Guerguerat, soit une distance de 367 kilomètres avec une arrivée prévue aux environs de 12 heures.

Lire aussi | Voyages internationaux. Air arabia reprend ses vols vers le Maroc

Une cérémonie d’arrivée et de nombreuses prises de paroles dont celles des Présidents de la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens et de la Fédération Africaine des Véhicules Anciens ont été prévues sur place. A partir de 15 heures, les participants reprendront le volant de leurs véhicules classiques pour effectuer la dernière boucle du «Rallye historique Dakhla-El Guerguerat Grand Prix Omar Bekkari», de Guerguerat en direction de Dakhla, avec une arrivée prévue aux alentours de 20 heures. A noter que l’événement sera largement couvert par les médias nationaux et bénéficiera d’une grande résonance nationale et internationale.