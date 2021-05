Dakhla : la liste des nouveaux projets touristiques s’allonge

La dynamique des investissements se poursuit dans la région Dakhla-Oued Eddahab. Et l’essentiel des projets de développement est de plus en plus porté par les notables de la région.

En effet, après les familles Dlimi, Ettanji, Hormatallah et bien d’autres qui ont récemment pris les devants des investissements, notamment dans les secteurs du tourisme, de la pêche et l’agroalimentaire, c’est au tour des Bekkar de lancer un nouveau projet d’envergure. Porté par la société Gulf Vision Tours qui opère jusqu’à présent dans la distribution de produits alimentaires, celui-ci consiste en la construction d’un hôtel quatre étoiles à la commune d’El Argoub. Dotée d’une enveloppe d’investissement de plusieurs dizaines de millions de dirhams, cette future unité hôtelière vient s’ajouter à une longue liste de nouveaux projets touristiques en cours de réalisation dans la région présidée par l’istiqlalien Yanja Khattat et plus particulièrement, à la baie de Dakhla où le taux d’occupation de l’infrastructure hôtelière existante a fortement augmenté au cours des dernières années.

Lire aussi | La Fondation Mohammed VI célèbre la première Journée Internationale de l’Arganier

Rappelons que Gulf Vision Tours fait partie d’un ensemble de sociétés contrôlées et dirigées par la famille Bekkar, qui compte en son sein plusieurs élus membres du Conseil Régional de Dakhla-Oued Eddahab dont le chef de file Sid Ahmed Bekkar, l’actuel Président du Conseil Provincial d’Oued Eddahab. Outre Gulf Vision Tours, la principale autre entité du groupe est Khalij Service qui emploie une quarantaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires avoisinant les 50 millions de DH.