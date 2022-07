Dakhla : la plage d’El Argoub, la nouvelle Mecque des investissements touristiques

Le rush des investissements touristiques se poursuit dans la région Dakhla-Oued Eddahab. En effet, ce pôle touristique régional émergent attire de plus en plus d’investisseurs de tous bords désireux de surfer sur l’explosion de la demande tant européenne (notamment pour le kitesurf) que locale (composée de notables locaux, d’opérateurs touristiques nationaux ou encore des célébrités en quête de diversification de placement).

Cet énième projet hôtelier devant voir le jour au cours des deux prochaines années, devrait mobiliser un investissement de plus de 50 millions de dirhams dans une première phase et créer des dizaines d’emplois durant la phase de travaux.

Lire aussi | Signature de la convention cadre pour la réalisation du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech

Rappelons, que dans son élan de dynamiser les investissements touristiques dans la région très prisée de la baie de Dakhla (faisant partie de la Commune d’El Argoub), le Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab avait lancé en début 2022 une étude d’aménagement de cette nouvelle zone, visant à améliorer la qualité paysagère du site et à y introduire les éléments d’animation et d’hébergement nécessaires à la création d’un pôle englobant des produits, des sites et des équipements à vocation touristique. L’aménagement envisagé sur une assiette foncière de 50 hectares, porte sur une enveloppe budgétaire de l’ordre de 75 millions de dirhams.