« Dakhla Spots », l’Opus qui sublime une destination hors du commun

Dakhla Spot est incontestablement une des curiosités littéraires de ce début d’année. Edité par Dakhla Media en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme, ce beau livre de 240 pages sur la ville de Dakhla est d’une grande qualité tant par la qualité des textes que celles des photos. Dakhla Spots est ainsi une invitation au voyage et un véritable hymne pour une des plus belles destinations marocaines.

Dakhla est incontestablement la destination vedette de cette année 2021. L’engouement est certain tant de la part des touristes internationaux que nationaux. C’est donc tout naturellement que la société Dakhla Media en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme vient d’éditer un beau livre sur la destination en mettant en avant ses atouts touristiques. Dakhla Spot est ainsi une des curiosités littéraires de ce début d’année. Et c’est tout d’abord la couverture qui surprend par son graphisme minimaliste. D’un bleu sahraoui magnifique, celle-ci reprend en effet les trois éléments principaux de la région : le soleil, la dune et la mer.

Lire aussi|Figuig : le PPS somme le gouvernement de réagir

L’ouvrage de 240 pages est quant à lui introduit par Moulay Abdelaziz Senoussi, DG de Dakhla Media et préfacé par Adel El Fakir, DG de l’Office National Marocain du Tourisme. « Pour l’ONMT, l’objectif aujourd’hui est de positionner Dakhla comme destination balnéaire à part entière et de la faire rayonner sur l’échiquier international en faisant de Dakhla une marque forte reconnue partout dans le monde » souligne Adel El Fakir. Au sommaire 9 chapitres : «Les atouts de Dakhla», «Une faune et une flore uniques», «Une activité touristique en plein boom», «Dakhla, capitale de kitesurf», «Une multitudes d’activités à pratiquer», «Une destination éco-responsable», «Une terre et des Hommes», «Une région qui mise sur ses infrastructures» et enfin «Un grand chantier à ciel ouvert».

Lire aussi| Coronavirus : l’UE va instaurer un certificat sanitaire pour sauver la saison touristique

Les textes, d’une grande qualité, sont écrits par une équipe de journalistes dont Ahlam Jebbar et supervisés par Driss Senoussi, premier opérateur hôtelier de Dakhla. Le tout est sublimé par des photos magnifiques et inédites de deux grands photographes professionnels, amoureux de Dakhla, Mariano Arias et Ludovic Sauveur Antoine. La coordination du livre a, quant à elle, été faite par Chama Bargach. Le beau livre Dakhla Spots est ainsi une véritable « Dakhlaration d’amour » pour une région hors du commun amenée à devenir l’un des principaux pôles balnéaire et touristique du pays.