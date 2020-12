Damane Cash accélère son développement

La filiale du groupe Bank Of Africa met les bouchées doubles sur sa transformation et renforce sa position sur le marché.

Damane Cash, établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib, nourrit de grandes ambitions et met à profit tous ses atouts pour affirmer sa position d’opérateur national de transfert d’argent et acteur majeur de l’inclusion financière. « Avec une nouvelle identité visuelle, la filiale à 100% du groupe Bank Of Africa illustre sa dynamique de transformation et de modernité résolumenttournée versl’innovation. Soutenue par un actionnaire de taille et une nouvelle équipe de direction, Damane Cash marque cette nouvelle étape par une offre guichet complète, des services de Paiement Mobile digitalisés, des parcours client simplifiés et une tarification compétitive », précise le management.

Lire aussi| Relance touristique : 15 nouvelles lignes aériennes lancées

Notons que depuis quelques mois, l’entreprise a lancé plusieurs produits dont l’offre M-Wallet baptisée « Damane Pay». Il s’agit d’un portefeuille 100% mobile, adossé à un compte de paiement gratuit, identifié via à un numéro de téléphone mobile national. « Damane Cash capitalise désormais sur sa dynamique pour consolider son avancée technologique. Elle fait le pari d’un modèle agile et accessible afin de continuer à servir les citoyens. Damane Cash compte aussi accompagner le changement, en anticipant les besoins futurs de sa clientèle, notamment à travers de nouveaux services à forte valeur ajoutée dont certains seront très prochainement lancés », assure le management.

Lire aussi| La Bourse de Casablanca met en place un nouvel indice [Document]

L’entreprise lance également une campagne de communication institutionnelle d’envergure. « Un dispositif complet est prévu pour maximiser la visibilité et l’impact des messages véhiculés. Cette campagne a pour objectif de renforcer le positionnement de Damane Cash en acteur économique innovant et connecté à son environnement », précise également le management.