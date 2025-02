Dari Couspate. Hassan Khalil, champion marocain du couscous et premier exportateur mondial

Deux ans et demi après l’acquisition d’une usine de production de couscous en Belgique, Dari Couspate, fondée par Mohammed Khalil, se prépare à racheter l’ensemble des actifs industriels des Grandes Semouleries du Maroc, un partenaire historique. Cette opération stratégique menée par le directeur générale de l’entreprise familiale, Hassan Khalil, vise à consolider la position de Dari Couspate sur le marché marocain et à l’international. Depuis qu’il a pris la relève de son père Mohammed Khalil en 2014, Hassan Khalil a su renforcer la position de Dari Couspate, devenu, en 30 ans, le premier exportateur marocain de couscous, présent dans plus de 60 pays et représentant plus de 50% des exportations nationales. Sous sa houlette, l’entreprise s’engage résolument à améliorer sa productivité et son efficacité commerciale, consolidant ainsi sa place de roi du couscous marocain.

Le 22 janvier dernier, Hassan Khalil, directeur général de Dari Couspate, a annoncé une opération stratégique majeure : l’entreprise spécialisée dans le couscous et les pâtes alimentaires a soumis une offre pour acquérir l’ensemble des actifs industriels de l’une de ses plus anciennes sociétés partenaires, Les Grandes Semouleries du Maroc S.A. (GSM). Cette opération, qui s’inscrit dans une volonté de renforcer la position de Dari Couspate sur le marché marocain, a été rapidement accepté par GSM.

Pour concrétiser cette acquisition, Hassan Khalil n’a pas laissé de place au hasard. Conscient des enjeux de cette transaction, il a fait appel à deux cabinets de renom : Kettani Law Firm, pour le volet juridique, et Hdid Consultants, pour l’aspect financier. Kettani Law, fondé par l’avocat émérite Azzedine Kettani, est l’un des cabinets les plus respectés au Maroc, comptant parmi ses clients le gouvernement, Royal Air Maroc, ou encore Vivendi. Quant à Hdid Consultants, il est également reconnu pour son expertise dans le domaine financier.

Cette acquisition porte sur plusieurs actifs industriels, dont une semoulerie de blé dur d’une capacité de 240 tonnes par jour. Pour la famille Khalil, cette décision s’inscrit dans une démarche stratégique visant à sécuriser les approvisionnements en matières premières, à créer des synergies opérationnelles et à anticiper les défis d’un marché en constante évolution.

Cependant, cette transaction n’est pas encore finalisée. Elle reste soumise à certaines conditions suspensives, notamment les due diligences en cours et l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Les parties concernées espèrent finaliser l’opération d’ici le 26 mars 2025, marquant ainsi un tournant pour l’avenir de Dari Couspate et sa place sur le marché.

Lire aussi | Jet Contractors : Mohamed Adil Rtabi, de jeune promoteur à leader du BTP alliant architecture innovante et énergie verte

Le début d’une aventure : un pari à 57 Ans

À un âge où beaucoup songent à la retraite et à un temps de repos bien mérité, Mohammed Khalil, fort d’une carrière de près de 35 ans dans l’industrie des pâtes alimentaires et du couscous, a pris une décision audacieuse : lancer son propre projet entrepreneurial à 57 ans.

Né en 1941 à Figuig, il grandit au sein d’une famille de commerçants, dont les activités s’étendent aussi bien à l’alimentaire qu’au textile. Très jeune, il s’imprègne du monde du commerce en passant ses moments libres derrière le comptoir de la boutique de son père, se familiarisant ainsi avec le contact client. En 1946, la famille déménage à Guercif, où il entame ses études primaires, avec un léger retard. Pour son cycle secondaire, il doit se rendre à Rabat, et après avoir obtenu son baccalauréat, il s’envole pour Dijon, en France, où il poursuit ses études à l’École supérieure de commerce. Il y termine son cursus en 1967.

Il entame sa carrière en 1967 chez Famo, une société française spécialisée dans le secteur des couscous et des pâtes alimentaires, qui cessera ses activités au début des années 90. Très vite, il se distingue par ses compétences et est nommé directeur commercial au sein de l’entreprise. En 1985, fort de son expérience et de son expertise, il prend la direction générale de la filiale de Famo en Mauritanie, marquant ainsi un tournant majeur dans sa carrière.

Lire aussi | HPS. Mohamed Horani et Abdeslam Alaoui Smaili, des cofondateurs qui ont hissé leur startup sur le toit du monde

Mais l’homme, qui avait acquis une grande expérience, n’avait jamais abandonné son rêve de créer sa propre entreprise, d’offrir un produit de meilleure qualité et d’apporter une nouvelle approche à l’industrie alimentaire marocaine.

En 1995, ce rêve devient réalité avec la fondation de Dari Couspate. L’objectif était clair : produire un couscous et des pâtes alimentaires de qualité supérieure, fabriqués à partir de semoule de blé dur, et non de semoule de blé tendre, comme c’était souvent le cas sur le marché. Ce choix de semoule de blé dur, plus riche en protéines et plus adapté à la préparation de couscous, allait se révéler être une innovation décisive. Mais la réussite ne viendrait pas sans efforts ni sacrifices.

Mohammed Khalil, avec l’aide précieuse de certains membres de sa famille, fait l’acquisition d’un terrain de 3 200 m² dans le complexe industriel de Oulja à Salé. En combinant les apports de ses associés et sa propre contribution, ils réunissent 4 millions de DH, auxquels s’ajoutent 13 millions de DH financés par leur banquier, qui soutient leur projet entrepreneurial. Il bénéficie également du soutien de l’Agence française de développement (AFD).

En 1995, grâce à un investissement initial de 20 millions de DH, il inaugure sa première usine à Salé, qu’il baptise « Dari ». Cette usine, dotée d’une capacité de production de 6000 tonnes de couscous et de pâtes par an, se compose à l’époque de seulement deux lignes de fabrication, l’une pour les pâtes et l’autre pour le couscous. Pendant les trois premières années, la majeure partie de la production est destinée à des donneurs d’ordres qui distribuent les produits sous leurs propres marques.

Lire aussi | Best Financière. L’ascension inébranlable de Zouhair Bennani, figure incontournable de la grande distribution au Maroc

Une vision familiale : l’implication de la nouvelle génération

Dès le début de l’aventure, Mohammed Khalil fait un choix important pour l’avenir de l’entreprise : il décide d’impliquer ses enfants dans le projet. Cette volonté de transmettre les rênes de l’entreprise à la génération suivante est un aspect clé de la stratégie familiale. Ses deux aînés, Saïda et Hassan, rejoignent rapidement la société, apportant chacun une expertise complémentaire.

Saïda Khalil, née en 1972, détentrice d’une maîtrise en littérature anglaise en 1992 et un master en sciences humaines appliquées à l’Université Al Akhawayne d’Ifrane, intègre la société en 1997. Elle prend en charge le Département Administratif et Financier de l’entreprise. Sa rigueur et sa formation académique permettent de structurer l’entreprise et de l’accompagner dans son développement à long terme.

Hassan Khalil, né en 1975, suit un parcours académique en Génie Civil à l’Université de Lyon avant de se spécialiser en gestion à l’Institut Supérieur de Commerce de Lyon (IDRAC). Après une première expérience dans l’industrie des pâtes fraîches chez Lustucru en France, il rejoint l’entreprise en 1999. Hassan prend les commandes de la production et de l’usine. Son expertise technique et son engagement permettront à Dari Couspate de se moderniser et de s’adapter aux évolutions du marché.

Ainsi, dès le départ, l’entreprise se fonde sur des valeurs familiales solides et une vision à long terme, avec l’intention claire de passer le flambeau aux enfants lorsque le moment sera venu.

Lire aussi | H&S Invest Holding. Moncef Belkhayat, l’entrepreneur marocain qui suit les traces du géant américain Procter & Gamble

Un investissement audacieux : l’usine de Salé

En 1995, avec un investissement initial de 20 millions de DH, Mohammed Khalil ouvre la première usine de Dari Couspate à Salé, sur un terrain de 3 200 m². L’usine, bien qu’ayant une capacité de production relativement modeste de 6000 tonnes par an, est équipée de deux lignes de fabrication : l’une pour les pâtes, l’autre pour le couscous. Cette unité, bien que modeste à ses débuts, est le point de départ d’une entreprise qui allait connaître une rapide expansion.

Les premières années sont marquées par une production principalement destinée à des donneurs d’ordres, qui distribuent les produits sous leurs propres marques. Cependant, Mohammed Khalil, conscient des défis à venir, choisit très tôt de diversifier ses activités et de faire évoluer l’entreprise en lançant sa propre marque, Dari.

En 1997, avec la participation de Saïda et Hassan, l’entreprise commence à se structurer davantage et à développer sa propre marque. Ce tournant stratégique, pris par Mohammed Khalil, se révèle décisif pour l’avenir de l’entreprise. Il s’agit alors de se démarquer sur un marché encore traditionnel, dominé par des produits standardisés de qualité moyenne. L’objectif est de proposer un couscous et des pâtes de qualité supérieure, dans des emballages modernes et attrayants, destinés à un large public.

Lire aussi | Groupe Akdital. Dr Rochdi Talib, le médecin bâtisseur de cliniques

L’innovation comme moteur

En 2001, Dari Couspate innove encore en lançant un produit inédit sur le marché : « Sakssou al Belboula », le premier couscous à base de semoule d’orge. Jusque-là, le couscous à base de semoule d’orge était difficile à rouler et à conserver, mais l’équipe de Dari Couspate parvient à surmonter ces obstacles. Ce produit, véritable innovation pour l’époque, permet à Dari Couspate de se faire connaître et reconnaître auprès des consommateurs et des distributeurs.

Cette première innovation marque un tournant pour l’entreprise, qui commence à attirer une attention croissante, tant au Maroc qu’à l’étranger. La société augmente alors ses capacités de production, avec l’ajout d’une ligne de couscous supplémentaire en 2003, portant sa capacité totale à 20 200 tonnes. L’export devient également un axe stratégique. L’internationalisation de la marque, entamée en 1998, devient une priorité, avec la volonté de conquérir des marchés étrangers en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Lire aussi | Imperium Holding. Amine Baroudi, le roi marocain du thé, qui ambitionne de doubler ses revenus à 2 milliards de DH

L’introduction en bourse : vers de nouvelles ambitions

En 2005, face à une croissance soutenue et à des besoins d’investissement croissants, Dari Couspate prend une décision audacieuse : s’introduire en bourse. L’objectif est clair : lever des fonds pour financer l’extension de la production et la conquête des marchés internationaux. La société réalise une augmentation de capital de 30 millions de DH et devient l’une des premières entreprises familiales marocaines à s’introduire sur la Bourse de Casablanca. Les investisseurs ne l’ont pas regretté. En effet, vingt ans après son introduction en bourse, le prix de l’action a été multiplié par plus de 10, passant de 369 DH (prix d’introduction) à 3.719 DH (cours observé le 27 janvier 2025). Aujourd’hui, l’action Dari figure parmi les quatre titres les plus chers en valeur absolue de la Bourse de Casablanca.

L’introduction en bourse était un franc succès. L’action est souscrite plus de 11 fois, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de l’entreprise. À cette époque, Dari Couspate détient déjà 27 % du marché marocain. Cette réussite permet à l’entreprise de renforcer sa position et d’élargir ses horizons à l’international, notamment en Europe et en Amérique du Nord, où la marque commence à se faire connaître.

Cette étape marque également un tournant pour la famille Khalil, qui se voit désormais sous le regard scrutateur du marché boursier. L’entreprise devient plus professionnelle et plus ambitieuse. Cette ambition se traduit par l’extension de ses capacités de production avec un investissement supplémentaire de 45 millions de DH pour la construction d’une nouvelle usine. Cette nouvelle unité permet de doubler la capacité de production, atteignant 31 000 tonnes pour le couscous et 12 000 tonnes pour les pâtes.

Lire aussi | CMGP Group. Youssef Moamah, le PDG qui a ouvert la voie de l’agriculture à la Bourse de Casablanca

Exportation et innovation : un rayonnement international

L’internationalisation est désormais une priorité pour Dari Couspate. L’entreprise exporte déjà dans une trentaine de pays, dont la Russie, les États-Unis, le Brésil, le Japon, ainsi que dans plusieurs pays européens. En France et en Belgique, deux marchés clés, Dari Couspate se fait une place dans les grandes surfaces, devenant l’une des rares marques marocaines référencées.

Hassan Khalil, qui joue un rôle central dans cette stratégie d’exportation, multiplie la présence de la marque dans les salons internationaux de l’agroalimentaire, tels que le Salon Anuga en Allemagne et le Salon international de l’agriculture à Paris. Ces événements offrent à Dari Couspate une visibilité internationale et ouvrent des portes à de nouveaux partenariats.

Lire aussi | Zine Capital Invest. Noureddine Zine, le PDG discret d’une holding en pleine croissance

La transmission de l’entreprise

En 2009, Mohamed Amine, le plus jeune des enfants Khalil, rejoint l’entreprise familiale après avoir terminé ses études en France. Son arrivée marque une étape importante dans le processus de succession de l’entreprise. Peu après, Mohammed Khalil décide de transmettre une part de ses actions à Mohamed Amine, lui conférant ainsi 14,31 % du capital de la société.

Cet acte de transmission est symbolique. Mohammed Khalil, bien que toujours actif dans la gestion de l’entreprise, prépare ainsi la relève. Hassan, Saïda et Mohamed Amine représentent désormais la nouvelle génération, prête à prendre les rênes de l’entreprise familiale.

Lire aussi | Red Med Capital. Abdeslam Ababou, l’architecte discret d’une banque d’investissement de référence au Maroc

Un tournant stratégique : la prise de pouvoir par Hassan Khalil

En début 2014, Dari Couspate entre dans une nouvelle ère avec un tournant stratégique majeur : le fondateur Mohammed Khalil se retire des affaires courantes et transmet les rênes de l’entreprise à son fils Hassan Khalil. Ce changement marque un moment charnière dans l’histoire de l’entreprise familiale. Hassan prend ainsi le poste de Directeur Général, tandis que Saïda Khalil, sa sœur, devient Directrice générale déléguée. Mohammed Khalil conserve cependant son rôle de Président du Conseil d’administration, assurant une transition douce et continue pour l’entreprise.

Le passage de flambeau à Hassan Khalil ne représente pas seulement une succession familiale, mais aussi un tournant dans la stratégie de développement de Dari Couspate. Sous sa direction, l’entreprise entame une nouvelle phase de croissance et de modernisation.

Lire aussi | Sanam holding. Saïd Alj, l’industriel tout terrain

Un investissement décisif : modernisation de la production

Dès son arrivée, Hassan Khalil décide de renforcer la compétitivité de Dari Couspate par un investissement significatif de 40 millions de DH dans une nouvelle ligne de production de couscous. Cet investissement stratégique permet d’augmenter la capacité de production de l’entreprise de 35 %, portant ainsi la production annuelle de Dari Couspate de 52 000 à 72 000 tonnes. Ce projet a non seulement renforcé les capacités de production, mais il a aussi permis à Dari Couspate de se doter de technologies avancées, notamment un système de séchage à très haute température. Grâce à cette technologie de pointe, l’entreprise est désormais en mesure de produire des couscous et pâtes de qualité supérieure tout en répondant à une demande croissante, tant sur le marché local qu’international.

Lire aussi | Alpha 55. Mehdi Benghanem, de la gestion d’une adresse casablancaise à la création d’une marque marocaine ambitieuse

L’export comme priorité : une stratégie globale

Sous la direction de Hassan, l’exportation devient l’un des principaux axes de développement de Dari Couspate. L’entreprise, déjà bien implantée sur le marché marocain, cherche désormais à conquérir de nouveaux horizons à l’international. L’augmentation de la capacité de production est la réponse logique à la forte demande qu’enregistre le numéro 1 marocain du couscous et des pâtes alimentaires.

À l’international, Dari Couspate poursuit son expansion en augmentant son nombre de pays exportateurs. Cependant, ce n’est pas uniquement l’exportation qui connaît une dynamique positive. Au Maroc, la société enregistre une croissance de 15 % de ses ventes grâce à une stratégie commerciale plus agressive et à l’extension de son réseau de distribution. Ce développement est également soutenu par un marketing plus ciblé et innovant, permettant à la marque Dari de se renforcer sur le marché local.

Lire aussi | SGTM. La famille Kabbaj, porte-drapeau du BTP marocain

L’innovation durable : le lancement du Couscous Bio

En parallèle de l’expansion de la production, Hassan Khalil prend une nouvelle initiative qui souligne l’engagement de Dari Couspate envers l’innovation et la durabilité : le lancement du premier couscous marocain BIO. Ce produit bénéficie d’une double certification biologique conforme aux normes européenne et américaine (USDA). Fabriqué à partir de blés cultivés selon les méthodes de l’agriculture biologique, ce couscous est une alternative respectueuse de l’environnement, répondant à une demande croissante des consommateurs soucieux de la qualité et de l’origine de leurs produits.

Cette démarche ne fait pas seulement écho à un changement de mentalité sur le marché, elle marque également l’engagement de Hassan Khalil à faire de Dari Couspate un acteur majeur dans la transition vers une agriculture durable et responsable.

Lire aussi | Bricoma. Mohamed Filali Chahad, le pionnier du bricolage qui tient tête aux multinationales

Des résultats prometteurs : une croissance solide

Sous la direction d’Hassan Khalil, Dari Couspate continue de croître et de réaliser des performances financières impressionnantes. En 2015, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 525 millions de DH, soit une augmentation de 18,9 % par rapport à l’année précédente. Le résultat net atteint 38 millions de DH, en hausse de 52,7 %. Ces résultats témoignent de la solidité de la stratégie de Hassan, qui mêle investissements, innovation et expansion internationale.

Lire aussi | Abdelmajid Belmekki, le nouveau roi de l’acier

Certification et partenariats stratégiques : vers de nouveaux marchés

En 2016, Hassan Khalil va encore plus loin dans sa quête de perfection en matière de sécurité alimentaire. Il obtient la certification BRC Food pour les deux sites de production de Dari Couspate. Cette norme, parmi les plus exigeantes au monde en matière de sécurité alimentaire, permet à l’entreprise d’accéder à de nouveaux marchés à fort potentiel, notamment ceux à haut pouvoir d’achat.

Dans la même dynamique, Hassan signe un partenariat stratégique avec Clextral, une société française spécialisée dans les équipements de production de couscous et de pâtes. Ce partenariat permet l’acquisition de nouvelles lignes de production, augmentant ainsi la capacité de production de Dari Couspate à moyen terme, avec un objectif fixé à 2019.

Lire aussi | Al Hoceinia holding. Plus de 3,5 milliards de DH d’investissements en cours

L’expansion continue : le projet DARI 2 et DARI 3

L’expansion continue avec le démarrage des travaux pour la construction du site de production DARI 2 en 2017. Ce projet implique un investissement de 50 millions de DH et permettra à Dari Couspate de porter sa capacité de production à 85 000 tonnes par an. Ce site de production sera une véritable locomotive pour l’entreprise, consolidant sa position de leader dans le secteur.

En février 2020, Hassan Khalil lance un nouveau projet d’investissement ambitieux : la construction d’une nouvelle unité de production à Salé (DARI 3). Ce programme, doté d’une enveloppe budgétaire de près de 100 millions de DH, prévoit l’acquisition de plusieurs lignes de production automatisées et la création d’une plateforme logistique de grande envergure. Ce programme permettra de renforcer la position de Dari Couspate tant sur le marché local qu’à l’international.

Lire aussi | DBM Maroc. Abdelkarim Mazouzi, une aventure qui défie les multinationales d’informatique

Une croissance résiliente en période de crise

Malgré la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, Dari Couspate réussit à maintenir sa position de leader sur le marché marocain. En 2020, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 652,3 millions de DH, en hausse de 8 % par rapport à 2019. Cette croissance est en grande partie due à la résilience de la stratégie commerciale et à une dynamique de vente soutenue. Cependant, cette année marque aussi un ralentissement de la demande lié aux restrictions de rassemblement, impactant négativement la consommation traditionnelle de couscous lors des grandes occasions familiales.

Lire aussi | M’hamed Idoulahiane, doyen de l’hôtellerie au Maroc et investisseur engagé

Gestion des crises : Une réaction face à l’inflation

En 2021, la flambée des prix du blé dur, de l’énergie et des coûts logistiques pèse lourdement sur les finances de l’entreprise. Cette hausse des matières premières, due aux mauvaises récoltes dans les principaux pays producteurs, se conjugue avec une augmentation des coûts de transport et des emballages, créant une pression financière importante. Malgré ce contexte difficile, Hassan Khalil parvient à maintenir la rentabilité de l’entreprise, en affichant un chiffre d’affaires de 698,1 millions de DH, en hausse de 7 % par rapport à 2020. Toutefois, le résultat net enregistre une baisse de 28,6 % par rapport à l’année précédente, atteignant 42 millions de DH.

Lire aussi | Delta holding. Fouad Fahim, 12 ans de succès dans la transition générationnelle

Expansion internationale : acquisition de la filiale Belge

Pour faire face aux défis économiques mondiaux, Hassan Khalil continue de diversifier ses activités et de renforcer la présence internationale de Dari Couspate. En 2022, l’entreprise étend son marché à l’international en rachetant une unité de production en Belgique, via sa filiale Dari Foods International. Cette acquisition permet à l’entreprise d’augmenter sa présence en Europe et de réduire sa dépendance au marché local.

Lire aussi | Groupe Alliances. La fabuleuse remontada d’Alami Lazraq

Une année de redressement : de nouvelles perspectives

En 2023, après deux années difficiles marquées par la pandémie et la hausse des prix des matières premières, Dari Couspate retrouve un dynamisme fort. Le chiffre d’affaires atteint 874,23 millions de DH, en progression de 11,8 % par rapport à 2022, et le résultat net s’élève à 35,23 millions de DH. Cette amélioration est portée par une forte augmentation des volumes, soutenue par des stratégies commerciales et marketing efficaces.

Lire aussi | «The Challenge Leadership Show» 2025 : Arsène Wenger invité d’honneur de la première édition

Une entreprise solide et internationale

Aujourd’hui, Dari Couspate est le plus grand exportateur marocain de couscous, avec une présence dans plus de 60 pays. L’entreprise, employant plus de 175 personnes, représente plus de 50 % des exportations nationales de couscous. Hassan Khalil, à la tête de cette entreprise familiale, poursuit son engagement pour renforcer la position de Dari Couspate sur les marchés internationaux, avec une stratégie axée sur l’innovation, la productivité et la durabilité.