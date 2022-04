David Goffin remporte la 36è édition du Grand Prix Hassan II de Tennis

Goffin, 74e, a eu du mal à trouver ses marques au début du match, mais un break sur le service de son rival à 6-3, 2-1, 40/15 l’a mis sur la voie de la victoire en un peu moins de deux heures. Le Slovaque, classé 65e, a raté un coup droit pour perdre son avantage dans le deuxième set, et un coup de revers raté dans son jeu de service suivant a donné à Goffin un break d’avance.

Goffin a cassé tôt dans le jeu décisif, repoussant une balle de break dans le huitième jeu pour sceller la victoire dans la deuxième rencontre des deux joueurs. Le Slovaque s’était imposé en janvier à Melbourne.

Déclaration de Goffin à la presse : « J’avais besoin de matches pour retrouver la confiance ».

Je suis resté calme, c’était la chose la plus importante », a déclaré Goffin après coup. « Au début, ma mission était de ne pas le laisser jouer son jeu. Il joue bien sur le gravier et il est gaucher, il faut toujours s’y habituer. » « Après cela, j’ai pu lui imposer mon jeu petit à petit. J’ai commencé à mieux servir et à faire moins d’erreurs. Au début du deuxième set, j’ai pu faire basculer le match. » « Je suis très satisfait de mon attitude cette semaine. Les matchs ont été difficiles, mais je suis heureux d’avoir pu aller jusqu’au bout ici. J’avais besoin de matches pour retrouver la confiance. » « Il était nécessaire de bien commencer ma saison de graviers, car cette saison est toujours importante pour moi. Pouvoir ensuite commencer par une victoire en tournoi, ça ne pourrait pas être mieux. »