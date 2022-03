David Malpass : « La Banque mondiale est disposée à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc »

Le Groupe de la Banque mondiale réaffirme son soutien au Maroc. En visite officielle dans le royaume, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a assuré le 23 mars que la Banque mondiale est disposée à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc.

Lors d’une rencontre avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, David Malpass a en effet félicité le Maroc pour sa stratégie efficace de relance économique, tout en faisant part de la disposition de la Banque mondiale à apporter son appui financier et technique aux différents chantiers de réformes prioritaires engagés par le royaume. Il a, de même, réaffirmé l’engagement et la volonté du Groupe en vue de réussir l’organisation des assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), prévues à Marrakech, en 2023. De son côté, Nadia Fettah Alaoui s’est félicitée de la qualité du partenariat exemplaire de longue date, qui lie le royaume au Groupe de la Banque mondiale.