De la tradition à l’exception. Ces vacances de la résilience

Ils sont venus, ils sont tous là

Dès qu’ils ont entendu ce que le monarque a dit

Elle ne mourra jamais la patrie !

De Belgique ou de Hollande

De France ou d’Italie

De tous les coins du monde

Ils ont rejoint le pays chéri

Même si pas fini ce virus maudit

Ils ont pris avions et bateaux

Pour venir revoir parents et amis

C’est drôle on ne sent pas qu’il est là

On ne voit que cet instant d’émotions

Que de chaleur et de bonheur

On pleure, on rit, merci la patrie

Charles Aznavour a si bien chanté la mamma, qui elle, allait mourir ! Quoi de mieux que de nous en inspirer pour chanter, nous, le retour de nos compatriotes au pays et le fêter, avec eux chanter la vie, garder espoir et le nourrir ! MFM Radio a vécu ces instants de larmes et de bonheur, de sourires et de chaleur. Des aéroports, du port de Tanger Med, elle a suivi ces arrivées, de jour, de nuit. Elle a vu nos compatriotes exprimer avec force, avec cœur, leur attachement à leur pays. Elle a vu ses compatriotes caresser les murs, embrasser le sol, hurler sa joie, dire merci à Sa Majesté pour son initiative, généreuse, rassembleuse, et qui, n’en doutons guère, restera dans les annales des saisons MARHABA !

Oui MARHABA 2021 est exceptions et sensations ! MFM RADIO en fait aussi une exception, en initiant une campagne dédiée à nos compatriotes, leur disant Mrahba chez vous ! Mais c’est dans la tradition de la station de relier nos MRE à leur pays, à leurs familles, à leurs amis. Son émission Rih l’blad, dans tout son sens, a longtemps été cette passerelle pour connexion et expression, pour ‘’entendre’’ cet air du pays, faute de le respirer. L’émission est relancée, elle qui a tant vécu de moments, confortant, réconfortant amis et parents.

Relancée pour une mobilisation tout cet été, elle se fait et elle se fera l’écho des séjours de nos compatriotes, pour les accompagner utilement et agréablement. Et nous ne cesserons de les inviter à la prudence, à respecter les gestes barrière. Qu’un seul être vous manque et tout sera dépeuplé ! Nos compatriotes nous ont manqué, ils ont dépeuplé le Royaume en 2020, aussi nous réitérons notre appel à la vigilance, pour lever toutes les barrières et que nous retrouvions nos marocains du monde…comme avant ! Ah ce ‘’avant’’, comme tout y est toujours mieux !